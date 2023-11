Botafogo carioca divulga a contratação do novo treinador

O Botafogo anunciou nesta quinta-feira (16) a contratação de Tiago Nunes como treinador do clube. O contrato é válido até o fim de 2025.

Tiago Nunes deixou o comando do Sporting Cristal, do Peru, e chega para substituir Lúcio Flávio. O técnico foi demitido na última segunda-feira.

A previsão era que Tiago firmasse acordo com o Botafogo apenas em janeiro, mas anteciparam o vínculo.

O treinador, ex-Athletico e Grêmio, tem 22 vitórias, 18 empates e sete derrotas pelo Sporting Cristal. Ele deixou a equipe em quarto no Campeonato Peruano.

A missão do comandante será liderar o Botafogo em busca do título do Brasileiro.

O primeiro desafio dele à frente do cargo será no dia 23. O time enfrenta o Fortaleza às 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão, pela 35ª rodada da competição nacional.

*UOL/Folhapress