Bota-PB se apresenta, e diretoria promete ser mais exigente com o elenco

O elenco do Botafogo-PB se apresentou nesta segunda-feira (02), na Maravilha do Contorno, e iniciou os treinamentos para a próxima temporada.

Por enquanto, 31 atletas já estão treinando em campo, faltando apenas dois jogadores para o plantel ficar fechado para o Campeonato Paraibano. Casos do lateral Israel e do volante Djavan, que estavam disputando a Série B, por empréstimo, com as camisas de CRB e Cuiabá, respectivamente.

A princípio, os dois integrarão o elenco botafoguense para 2020 após 15 dias de férias, mas ainda podem ser negociados.

Com isso, o grupo de jogadores para o começo do ano já está praticamente fechado.

Alguns que treinaram nesta segunda ainda estão em fase de testes e possuem apenas pré-contrato. Além deles, dois atacantes devem desembarcar em João Pessoa esta semana para realizarem testes na Maravilha e podem pintar no clube até o dia 9, data do evento para apresentação oficial do elenco para a torcida.

Entre os que permanecerão em 2020, três atletas tiveram problemas de indisciplina durante 2019. Marcos Vinícius, Rogério e Saulo chegaram a ser afastados em uma partida da Série C, contra o ABC-RN, entretanto, isso não atrapalhou suas permanências.

O presidente Sérgio Meira afirmou, em entrevista coletiva, que a diretoria estará mais perto do elenco na próxima temporada para evitar problemas extra-campo.

– Nós vamos trabalhar o relacionamento, estar mais junto da equipe e da comissão técnica. Nosso diretor e vice-presidente de futebol vão ter essa missão de estar mais próximo do elenco. A gente sabe que relacionamentos são meios complicados, sempre aparecem algumas divergências, mas vamos tentar minimizá-las para que não apareçam em campo – afirmou.

O Belo já tem dois amistosos marcados para dezembro deste ano, contra o Assu-RN, no dia 22, no CT da Maravilha do Contorno, e diante do ABC, dia 29, na Arena das Dunas. Em janeiro, a diretoria botafoguense deseja realizar mais dois amistosos, nos dias 5 e 12, porém ainda não tem adversários definidos.

Confira abaixo o elenco do Botafogo-PB para 2020 até agora:

Goleiros: Rhuan, Saulo, Samuel Pires



Laterais: Israel, Neilson (D); Lucas Praxedes, Mário Sérgio (E)

Zagueiros: Luís Gustavo, Donato, Fred, Marcelo Xavier

Meio-campistas: Rogério, Wellington Cézar, Juninho, Everton Heleno, Rodrigo Andrade, Marcos Vinícius, Enercino, Erivélton, Gabriel Correia, Cássio Gabriel

Atacantes: Kelvin, Lohan, Maikon Aquino, Mário Sérgio e Dico