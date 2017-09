PRIMEIRO PASSO

Bota-PB renova com atacante e mira treinador para iniciar planejamento de 2018

Livre do rebaixamento na Série C, o Botafogo-PB já começa a planejar seu futuro. E quer iniciar esse planejamento com a contratação de um treinador.

O clube encerrou as atividades em 2017 no lucro, com o título estadual e calendário cheio para o ano que vem.

Em 2018, além do Paraibano, o Belo vai disputar Copa do Nordeste, Copa do Brasil e novamente a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

A primeira atitude concreta da diretoria botafoguense, porém, foi renovar o contrato do atacante Dico, artilheiro e destaque do clube na Série C deste ano. Com sete gols marcados, o jogador foi dos poucos poupados das críticas feitas pela torcida durante a má fase do time na competição.

A renovação de atacante foi confirmada ao PARAIBAONLINE pelo empresário do jogador, o ex-zagueiro Maurício Gaúcho.

Foto: Divulgação / Raniery Soares

Ainda conforme o procurador de Dico, o camisa 11 do Belo despertou interesse do Náutico-PE e do Paysandu-PA, que estão disputando a segunda divisão do Brasileirão. A tendência é que o jogador seja emprestado ao Timbu pernambucano até o final da temporada.

Oficialmente, a diretoria garante ter um acerto com o jogador encaminhado, e a renovação deve ser divulgada nos próximos dias.

Sobre o restante do elenco, será feita uma avaliação, mas só depois que for definido o próximo treinador, que vai escolher com quem vai contar ou não em 2018.

O presidente em exercício do time da Maravilha do Contorno, Guilherme Novinho, foi quem falou sobre o assunto.

– Acho que o primeiro passo é definir quem será o treinador. Esse ano nós mantivemos uma boa base do time do ano passado porque a comissão técnica foi mantida. Então, antes de definirmos quem fica e quem sai do elenco, temos decidir quem vai comandar o time – disse.

Alguns nomes do elenco devem ter sua permanência confirmada pelo fato de terem contrato mais longo com o clube. São os casos do goleiro Edson, do zagueiro Walber e os volantes Djavan, Magno e Patrick Mota.

Ainda segundo o dirigente, mesmo depois de comandar o time nos dois últimos jogos, quando somou quatro pontos e evitou a queda para a quarta divisão, Ramiro Souza não deve ser efetivado como treinador da equipe principal do Belo.

– Ramiro é um funcionário do Botafogo-PB e temos um apresso muito grande pelo seu trabalho realizado no clube. Ele continua conosco, assim como a nossa comissão técnica fixa – explicou.