ARMAS

Bota-PB deve contar com novidades para tentar primeira vitória na Série C

Depois da derrota para o Fortaleza pela segunda rodada do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-PB voltou ao trabalho nesta segunda-feira (22).

Ainda sem vencer depois de duas rodadas, o treinador Itamar Schulle vai poder contar com três jogadores que ficaram de fora da última partida. O zagueiro Bruno Maia, o meio campista Fernandes e o atacante Fernandinho estão a disposição para enfrentar o CSA-AL no domingo (28), às 16h, no estádio Almeidão, em João Pessoa.

Foto: Divulgação / TV Torcedor

Um dos bons nomes do Belo na reta final do Paraibano, Fernandinho (foto) garantiu estar 100% recuperado após duas semanas de tratamento no Departamento Médico do clube.

– Eu fiz um tratamento muito intensivo, muitas vezes até três períodos, nos sábados e domingos, e estou preparado para voltar – disse o atacante.

Depois de chegar na Maravilha do Contorno, o atacante canhoto de 22 anos logo assumiu a condição de titular. Fora do time por uma lesão na panturrilha sofrida na partida contra o Treze, na decisão do estadual, ele foi substituído por Dico nos dois primeiros jogos da Série C, e agora vai lutar para buscar seu espaço entre os 11 que inciarão a partida contra o time alagoano, em que o Belo precisa vencer a qualquer custo.

– A vitória é obrigação. São dois jogos em casa (CSA e Salgueiro), e temos que somar os seis pontos. Estou voltando de lesão, preciso recuperar meu espaço do zero. Itamar conhece bem a equipe e vai escalar a melhor opção no domingo. Temos a semana toda para trabalhar e ele montar a equipe – afirmou.

Outro desfalque na partida da última sexta-feira, o zagueiro Bruno Maia ficou fora por problemas estomacais, e tem seu retorno garantido contra o CSA-AL.

O defensor afirmou que, apesar de dois resultados ruins na largada da Série C, o clima segue bom na Maravilha do Contorno, e que o time já sabe os erros que precisam ser corrigidos para conquistar a primeira vitória na competição.

– O clima é bom. Sabemos o que precisamos melhorar. Não podemos falhar em momentos decisivos, como foi contra o Fortaleza. Fizemos um bom jogo lá, e agora temos que ganhar em casa. Não podemos mais tropeçar – alertou o camisa 4 do Belo.