SORTEIO

Bota-PB conhece adversários e Treze mira provável caminho no Nordestão 2018

Foto: Reprodução/Esporte Interativo

Atual campeão do Estado e até então único representante da Paraíba garantido na fase de grupos da Copa do Nordeste 2018, o Botafogo-PB esqueceu por um instante o drama para fugir do rebaixamento na Série C e conheceu na noite desta quarta-feira (06) os seus adversários no regional da próxima temporada.

Em sorteio realizado em São Luís do Maranhão foram definidos os grupos do Nordestão, que ano que vem não terá o Sport Recife, desistente, mas poderá contar com a volta do Treze, atual vice-campeão estadual e um dos clubes fundadores da Liga do Nordeste.

O Galo vai precisar disputar uma fase preliminar em dois jogos contra o Cordino, em datas a serem divulgadas pela CBF e com a ida no interior maranhense.

Caso avance, entra também na fase de grupos.

O Belo estava no pote B do sorteio, enquanto o Alvinegro do São José estava no pote D.

Em caso de classificação, o Treze vai fazer parte do Grupo A, que vai ter o campeão de 2016, o Santa Cruz-PE, como cabeça de chave. Completam a chave o CRB-AL e o Confiança-SE.

Se a logística pode ajudar o Galo da Borborema caso passe pelo Cordino, com distâncias curtas a percorrer, o Botafogo-PB vai ter que pegar mais tempo de estrada para enfrentar seus adversários do Grupo C.

A viagem mais próxima será para pegar o vencedor do confronto entre Náutico-PE e Itabaiana-SE, que ainda será marcado.

Também estão no grupo o Altos-PI e o Bahia, cabeça de chave.

O Grupo B está composto por Vitória-BA, ABC-RN, Ferroviário-CE e Globo-RN.

Já o Grupo D tem Ceará, Sampaio Corrêa-MA, Salgueiro-PE e CSA-AL.

As datas de disputa da competição ainda serão divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol.