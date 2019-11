Bota-PB confirma zagueiro, busca lateral e agenda apresentação do elenco

A terça-feira (19) foi de confirmações nos bastidores do Botafogo-PB.

É que no início da tarde, a diretoria do clube definiu a data de apresentação do elenco para a temporada de 2020, assim como dos novos uniformes, que terão fabricação própria, e do plano de sócio-torcedor para o ano que vem.

O evento para a divulgação das novidades será no dia 9 de dezembro, às 19h, na Praça de Alimentação de um shopping de João Pessoa.

Quem já for sócio do clube terá direito a sentar nas cadeiras mais próximas aos atletas.

Outra oficialização foi a chegada do zagueiro Marcelo Xavier, que passou pelo clube em 2016, participando da histórica campanha que levou o Belo até as oitavas de finais da Copa do Brasil, e que estava em fim de contrato no Tubarão-SC.

A confirmação do acerto com o defensor existia desde o dia 14 de outubro, mas apenas agora o contrato foi assinado.

Outra novidade que pode pintar na Maravilha do Contorno é para a lateral esquerda.

A diretoria, anteriormente, havia comunicado a ideia de manter Enercino, meio-campista, como opção para o setor, que tem apenas Mário Sérgio, ex-Goiás, como jogador de origem.

Com a má-repercussão, a direção do clube foi atrás de nomes para a função e está próximo de contratar Lucas Praxedes, de 22 anos, que estava no Marília-SP. Ele também passou por Capivariano-SP, São José-SP, Marcílio Dias-SP e Coimbra-MG. A informação é do repórter Gabriel Botto, do jornal Correio da Paraíba.

Apesar de alguns atletas já realizarem trabalhos físicos no CT da Maravilha do Contorno, a pré-temporada do Botafogo-PB começa oficialmente no dia 2 de dezembro.