Bota-PB atropela Vitória com show de Marcos Aurélio em pleno Barradão

Com uma atuação impecável de Marcos Aurélio, o Botafogo-PB atropelou o Vitória na noite desta quinta-feira (07), em pleno estádio Barradão, em Salvador, e encostou no Ceará na liderança do Grupo B da Copa do Nordeste 2019.

O camisa 10 anotou dois golaços, um em cada tempo, e ajudou o Belo a chegar aos mesmos 11 pontos do Vozão. Tales, contra, fez o terceiro dos paraibanos. Léo Ceará, aproveitando falha de Roniery após boa jogada de Matheus Rocha, descontou para o Leão da Barra.

A partida fechou a sétima rodada do Nordestão, que tem o Bota-PB em situação confortável e que agora apresenta o Leão da Barra fora do G-4 do Grupo A.

Primeiro tempo

Jogando em casa, o Vitória tomou a iniciativa de ir para cima e teve mais a posse de bola nos primeiros minutos.

E chegou perto de abrir o placar quando Leandro Vilela acertou um chutaço, de fora da área; a bola ia no ângulo, mas Saulo fez excelente defesa.

Aí o Botafogo-PB foi equilibrando as ações e respondeu com Marcos Vinicius, que também forçou o goleiro Ronaldo a trabalhar. Erick e Matheus Rocha ainda tiveram suas chances pelo Rubro-Negro antes de Marcos Aurélio marcar um golaço para o Belo.

Cobrança falta de longe, o camisa 10 alvinegro acertou o ângulo esquerdo, sem chances para Ronaldo. O Leão baiano tentou dar a resposta, e Léo Ceará, também em cobrança de falta, madou no cantinho, mas Saulo foi buscar. E a primeira etapa terminou mesmo com os botafoguense em vantagem.

Segundo tempo

A segunda etapa começou alucinante. Logo aos oito minutos, o Botafogo-PB chegou ao segundo gol: Dico cruzou da esquerda, e Lula soltou a bomba; a bola ia para fora, mas Thales apareceu e jogou contra a própria meta.

Só que apenas três minutos mais tarde o Vitória diminuiu: Roniery furou feio dentro da área, e Léo Ceará aproveitou a sobra para mandar para as redes.

O jogo ficou interessante, quente. Neto Baiano até chegou a balançar as redes no que seria o gol de empate do Leão, mas a arbitragem anulou marcando falta do atacante rubro-negro. Aí Marcos Aurélio, de novo ele, foi às redes e fez 3 a 1 para o Belo, depois de receber passe de Dico e deixar três marcadores no chão.

Depois disso, o time paraibano mais trabalhava a bola para administrar o resultado, enquanto que os donos da casa ainda chegaram duas vezes com perigo, em finalizações de Neto Baiano, mas Saulo, em noite inspirada, fez duas boas defesas. E o resultado foi mesmo a excelente vitória do Botafogo-PB.