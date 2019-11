Bolsonaro parabeniza Flamengo após conquista da Libertadores

Da Redação com Agência Brasil. Publicado em 23 de novembro de 2019 às 21:15.

O presidente Jair Bolsonaro se manifestou pelas redes socias sobre a vitória do Flamengo por 2 a 1 contra o time argentino River Plate em Lima, no Peru.“Partida emocionante e histórica. Isso é futebol”, afirmou Bolsonaro pelo Twitter.

Mais cedo, o presidente já havia afirmado que neste sábado “somos todos Flamengo”. Bolsonaro, que fez carreira política pelo Rio de Janeiro, mas nasceu no interior de São Paulo, já afirmou que torce para o time paulista Palmeiras.

Torcida “pé quente”

Milhares de pessoas assistiram (23) à partida final da Taça Libertadores entre Flamengo e River Plate no Estádio do Maracanã, no Rio .

Os torcedores que não conseguiram viajar assistiram a shows e depois à transmissão da partida no Maracanã através de telões instalados no estádio. A expectativa é que a chamada Final Fun Fest tenha reunido 50 mil torcedores no Rio de Janeiro.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal do Rio montaram esquemas especiais e 1.300 homens estavam mobilizados em diversos pontos de aglomeração de torcedores. A Guarda Municipal