Bola parada do América-RN resolve e Campinense perde amistoso

Campinense segue sem vencer na pré-temporada.

Na manhã deste sábado (21), em Natal, a Raposa perdeu por 2 a 1 para o América-RN, no segundo amistoso da fase de preparação para 2020.

Os donos da casa marcaram com Dione e Felipe Augusto, um em cada tempo, após jogadas de bola parada.

O Rubro-Negro chegou a empatar, ainda na etapa inicial, em gol gol contra do América-RN.

Antes desse teste, o time de Oliveira Canindé havia perdido jogo-treino por 1 a 0 para o clube amador Náutico de Lagoa Seca e empatado com o Treze, perdendo na disputa de pênaltis por 6 a 5.

O próximo desafio do Campinense está marcado para o próximo sábado (28), às 15h, muito provavelmente no estádio Renatão, na partida que vai marcar a inauguração do novo gramado da Toca da Raposa.