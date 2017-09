SERÁ?

Blog paulista crava retorno de volante ao Treze em 2018

A diretoria do Treze segue, de maneira silenciosa, trabalhando para montar o elenco que na próxima temporada vai disputar o Campeonato Paraibano, Copa do Brasil, Série D e a Pré-Copa do Nordeste.

E um dos nomes do plantel que deverá ser comandado pelo técnico Oliveira Canindé é o do volante Dedé, de 30 anos, que foi campeão do Nordeste com o treinador em 2013 pelo rival Campinense e esse ano ajudou o Galo a chegar na final do estadual.

A informação de que o meio-campista vai fazer parte do elenco alvinegro em 2018 circulou no final de semana após postagem do jornalista Luis Augusto Símon, que assina o Blog do Menon, no UOL.

– O volante Dedé é um dos principais jogadores da Portuguesa. Era. Porque seu contrato terminou dia 10 de setembro e seu empresário disse que ele não renovaria contrato. Iria jogar no Treze da Paraíba – diz o início do texto.

Foto: Paraibaonline

O que chama a atenção na postagem é que a informação sobre a não renovação do jogador com a Lusa partiu do seu empresário, o meia Marcelinho Paraíba, também atleta do time paulista e camisa 10 do Treze na campanha do vice-campeonato paraibano no primeiro semestre.

– Dedé chegou ao clube para a disputa da Série D. Não tinha empresário e assinou contrato até 10 de setembro, quando se disputou a final da Série D, que a Portuguesa precisava vencer e em que foi eliminada na primeira fase. Então, a Lusa foi para a Copa Paulista e Dedé se firmou como um jogador importante. Quando recebeu a proposta de um novo contrato, o presidente Alexandre Barros soube da novidade. Das novidades. Dedé tinha empresário. Era Marcelinho Paraíba. E não ficaria no clube – continua o texto.

Ainda conforme o Blog do Menon, o presidente do time paulista e Marcelinho Paraíba devem se reunir nesta segunda-feira (18). A tendência é que o meia também deixe a Lusa, mesmo em meio aos jogos finais da Copa Paulista, torneio que dá ao campeão uma das vagas de São Paulo na Série D 2018.