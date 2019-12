Belo e Trovão na torcida pelo Fortaleza na reta final do Brasileirão. Entenda

A 37ª e penúltima rodada do Brasileirão da Série A se inicia nesta quarta-feira (04) com seis jogos. E a Paraíba estará de olho.

Mas o que o futebol paraibano tem a ver com as definições da elite do Campeonato Brasileiro?

Pois é. Tem tudo a ver, pelo menos para Botafogo-PB e Atlético de Cajazeiras, atuais campeão e terceiro colocado do Paraibano.

Rival do Belo no fim de maio, na decisão da Copa do Nordeste, o Fortaleza agora é o maior aliado botafoguense na busca por uma vaga direta nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2020. Isso mesmo.

Explica-se: o Fortaleza, campeão do Nordestão sobre o Bota-PB, pode colocar o clube pessoense em uma fase avançada do torneio nacional e garantir ao menos R$ 2,5 milhões iniciais (nos valores das cotas deste ano) para a equipe da Maravilha do Contorno.

É que o Leão do Pici encontra-se atualmente na nona posição da Série A do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos, e ainda pode ultrapassar Internacional (54 pontos) e Corinthians (53 pontos) na classificação final, garantindo, assim, caso fique à frente de um dos dois, uma vaga na pré-Libertadores.

Por disputar o maior torneio do continente, o Fortaleza asseguraria lugar direto nas oitavas de final Copa do Brasil, deixando aberta a vaga cedida ao campeão do Nordestão.

Neste caso, o Botafogo-PB, enquanto vice do regional, entraria na fase avançada do torneio.

Quem também está de olho e na torcida pelo Tricolor do Pici na primeira divisão é o Atlético de Cajazeiras, uma vez que, caso o Belo vá direto para a quinta fase, seu lugar na primeira rodada ficaria com o Trovão Azul, terceiro colocado do Paraibano de 2019, que poderia voltar a disputar a competição pela primeira vez desde 2004.

Nesta quarta-feira o Fortaleza visita o Fluminense, no Maracanã, e depois recebe o Bahia, no Castelão, no domingo (08).

Corinthians e Internacional enfrentam Ceará (Castelão) e Fluminense (Beira-Rio), e São Paulo (Morumbi) e Atlético-MG (casa), respectivamente.