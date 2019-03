Basquete Unifacisa vence o líder Londrina fora de casa e recupera confiança

Uma vitória maiúscula para retomar a confiança e embalar na Liga Ouro! Jogando em Londrina na noite dessa terça-feira (12), no Ginásio Moringão, o Basquete Unifacisa derrotou a equipe da casa pelo placar de 70×54 e conseguiu sua segunda vitória na Liga Ouro. Enfrentando o líder do campeonato, a equipe paraibana se manteve à frente do marcador durante todo o jogo e mostrou muita qualidade técnica para superar o Londrina.

“Marcamos muito bem e tivemos tranquilidade no ataque, fazendo a bola rodar mais. Sabemos que o grupo pode render muito e estamos muito felizes pela vitória. Nosso grupo é dedicado e comprometido”, elogiou o treinador do Basquete Unifacisa, Eduardo Schafer.

Com 18 pontos, o norte-americano Mutakabbir teve grande desempenho e foi o cestinha da partida. Já os alas Audrei Parisotto e Luizinho, com nove rebotes cada, foram essenciais na defesa e ajudaram o Basquete Unifacisa a sair com a vitória. Agora, a equipe segue para enfrentar o Campo Mourão, também no Paraná, na próxima quinta-feira (14), às 19h30, no Ginásio de Esporte JK.

Desde o início da partida, o Basquete Unifacisa se impôs ofensivamente e conseguiu se manter à frente do marcador, controlando as ações ofensivas do adversário e aproveitando bem a posse de bola. Com boas infiltrações do pivô Átila e excelente aproveitamento nos chutes de Luizinho e Monroe, o time da Paraíba abriu vantagem no primeiro quarto, fechando o placar em 22×15.

No segundo quarto, o Londrina conseguiu equilibrar mais a partida, mas mesmo assim não foi o suficiente para reverter a desvantagem no placar. Já o Basquete Unifacisa contou com duas excelentes bolas de três pontos de Mutakabbir e manteve-se à frente do time da casa, fechando o primeiro tempo em 37×28. Destaque também para a participação de Audrei com três rebotes defensivos no período.

Na volta do intervalo, a postura do Basquete Unifacisa em quadra não se alterou: com muita intensidade na marcação e toques de bola envolventes, o time visitante seguiu controlando as ações do Londrina, terminando o terceiro quarto à frente, com o placar de 54×43. No terceiro quarto, o Basquete Unifacisa contou com boa participação de Monroe e Chandler nos rebotes, ajudando a equipe a administrar a vantagem.

Com excelente vantagem no marcador, o Basquete Unifacisa entrou para o último quarto com o foco total em segurar a vitória. Cestinha do jogo, o ala-armador Mutakabbir anotou mais oito pontos nos últimos dez minutos e ajudou os visitantes a sacramentarem a importante vitória contra o Londrina. Além disso, a defesa teve atuação impecável no último quarto, permitindo apenas 11 pontos dos adversários.