Basquete Unifacisa vence Mogi e mantém favoritismo em casa

Mais uma partida emocionante na Arena Unifacisa em Campina Grande. Com apoio da torcida e com um primeiro tempo arrasador, o Basquete Unifacisa venceu o Mogi, 99×83 e continua na briga do Super 8.

O time visitante veio a Campina Grande, após conquistar uma vitória suada, nos minutos finais, contra o Basquete Cearense, mas não teve forças suficientes para vencer o guerreiro time da Unifacisa em um jogo emocionante. Com grandes atuações do armador Nate Barnes, que anotou um duplo-duplo com 23 pontos e 12 assistências, e do Malcolm Miller com 19 pontos e ótimo aproveitamento dos lances de quadra, o time paraibano mantem sua excelente performance dentro de casa, com uma campanha quase invicta.

Um grande volume ofensivo marcou o início da partida para a Unifacisa, com uma defesa muito bem montada, forçando vários erros do Mogi, o time paraibano logo abriu vantagem, anotando 11 pontos contra apenas 2 marcados pelo adversário. Controlando o placar, o time de Campina Grande passou a impor seu estilo de jogo, arremessando e convertendo algumas bolas de 3 com Gemadinha e Malcolm Miller. Malcolm, que é um dos jogadores com melhor aproveitamento em toda a liga nos lances do perímetro, tendo mais de 40% de conversão nos arremesso para 3 pontos.

A noite foi de casa cheia e com o apoio de sua torcida o Basquete Unifacisa teve uma atuação fantástica ao fim do primeiro quarto, colocando 33 pontos no marcador contra apenas 11 do adversário. O segundo quarto se manteve mais equilibrado, com o time do Mogi buscando uma reação, mas o técnico da Unifacisa, Felipe Santana, acertou nos ajustes e manteve os donos da casa na frente do placar.

“O Mogi veio com um time mais físico, pesado e mais alto para a quadra, então a gente buscou vir pelo perímetro, já por baixo estava mais difícil de criar vantagem. E nós mostramos novamente a força que o nosso elenco tem, os jogadores vem do banco com muita qualidade e isso da bastante confiança pra que a gente possa seguir com o trabalho”, pontuou o técnico da Unifacisa, Felipe Santana.

No segundo tempo o Mogi entrou determinado para tirar a diferença de pontos, com muitas faltas para os dois lados o jogo ficou mais pegado, os times foram mais à linha de lance livre onde a Unifacisa teve um aproveitamento melhor do que o time adversário, convertendo 5 dos 7 lances tentados no terceiro quarto. O Mogi diminuiu a diferença, mas o Basquete Unifacisa foi para o último quarto ainda na vantagem.

No último quarto a Unifacisa foi decisiva, com um belo jogo coletivo e grande atuação dos norte-americanos, Nate Barnes e Malcolm Miller, o time do Jack converteu 21 bolas da linha de 3 pontos em toda a partida, um recorde do time. Administrando o placar, o Basquete Unifacisa garantiu mais uma vitória por 99 a 83 mostrando seu favoritismo quando joga diante de sua torcida, dentro do caldeirão que vira a Arena Unifacisa em dias de jogo.