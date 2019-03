Basquete Unifacisa vence Campo Mourão em partida histórica na Liga Ouro

Uma noite para entrar na história do basquete paraibano. Jogando fora de casa, o Basquete Unifacisa venceu o Campo Mourão por 70×69 nesta quinta-feira (14) no Ginásio de Esportes JK, em partida válida pela Liga Ouro 2019 e disputada até o último segundo, com direito a decisão na prorrogação.

Encerrando o primeiro turno do campeonato, o Basquete Unifacisa conquistou a segunda vitória consecutiva e subiu para a quinta colocação, ganhando força para buscar a vaga aos playoffs.

A emoção tomou conta da partida do início ao fim. Após terminar os dois primeiros quartos em desvantagem e ir para o intervalo atrás do placar, o Basquete Unifacisa mostrou muita raça e inteligência para reverter o marcador, contando com grande atuação do cestinha da partida Mutakabbir (18 pontos) e do ala-pivô Monroe, que conseguiu um duplo-duplo (11 pontos e 14 rebotes).

Nos segundos finais, com a vitória encaminhada, o Basquete Unifacisa viu a equipe da casa empatar a partida no estouro do cronômetro, em 62×62. Já na prorrogação, o time da Paraíba soube controlar as ações ofensivas do adversário e garantiu a vitória por 70×69, em jogo disputado até o último lance.

“Sabíamos que o jogo seria dessa forma, falei para o grupo que seria decidido nos detalhes. Levamos muito azar no último segundo, mas fomos muito guerreiros. Quatro jogos seguidos fora de casa e muitas viagens, mas os atletas se entregaram e mostraram muita garra e determinação. Parabéns a todos pela união e por essa vitória para entrar na história”, comemorou o treinador do Basquete Unifacisa, Eduardo Schafer.

O próximo compromisso do Basquete Unifacisa pela Liga Ouro será no dia 23 (sábado), contra o Blumenau, na Arena Unifacisa. A partida terá início às 16 horas.

No primeiro quarto de jogo, o Basquete Unifacisa teve baixo aproveitamento nos chutes, com exceção de três bolas de três pontos do armador Mutakabbir. Porém, a equipe da casa contou com grande atuação do ala-pivô Pajé, que anotou oito pontos e ajudou o Campo Mourão a abrir vantagem de 18×12 após os primeiros dez minutos.

A situação da partida se manteve semelhante no segundo quarto. Com apenas 11 pontos marcados no período, o Basquete Unifacisa viu novamente o Campo Mourão se manter à frente do marcador durante todo o quarto, terminando o primeiro tempo de partida com a vitória parcial por 33×23.

A reação da equipe paraibana teve início no terceiro quarto, contando com excelente participação de Monroe (5 pontos e 5 rebotes no período) e muita eficiência na marcação. Com 22 pontos anotados no terceiro quarto, o Basquete Unifacisa conseguiu ir para os últimos dez minutos com apenas dois pontos de desvantagem – perdendo por 47 a 45.

A atuação do Basquete Unifacisa no último quarto foi praticamente perfeita. Mostrando muito empenho e raça, o time da Paraíba reverteu por duas vezes o placar e se manteve à frente até o último lance. Restando quatro segundos e com 62×60 no marcador para o Basquete Unifacisa, o Campo Mourão conseguiu, após três rebotes de lance livre, empatar a partida no estouro do cronômetro, levando o jogo para a prorrogação.

Mesmo com o empate sofrido no último segundo e muita pressão da torcida local, o Basquete Unifacisa se manteve frio e soube controlar o jogo, trocando a bola com paciência e buscando o momento certo para atacar. Destaque para o ala Luizinho, que conseguiu anotar quatro pontos e receber duas faltas. No último lance, o Campo Mourão tentou a reação, mas desta vez o time da Paraíba conseguiu o rebote com Monroe e sacramentou a vitória.