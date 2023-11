O basquete Unifacisa fez a sua tão esperada estreia dentro de casa na temporada 23/24 do NBB Caixa. O time paraibano recebeu o Bauru na noite desta quinta-feira, 2, e fez a melhor partida da temporada até então, diante de uma torcida cheia de energia que encheu a Arena neste feriado.

A Unifacisa venceu o jogo em todos os períodos, mas foi no terceiro quarto que os paraibanos mostraram toda a sua força, dominando o adversário dos dois lados da bola e construindo uma vantagem que não foi ameaçada. Com o bom basquete apresentado, a equipe de Campina Grande venceu o Bauru com autoridade pelo placar de 89 a 58, conquistando a terceira vitória seguida na temporada.

Os destaques da partida ficaram por conta de David Nesbitt, cestinha da partida com 18 pontos, 4 rebotes e 18 de eficiência. Antônio, com um duplo-duplo de 15 pontos, 12 rebotes, 2 assistências e 21 de eficiência. Matias Solanas, com 11 pontos, 3 rebotes e 2 assistências. Trevor Gaskins, com 11 pontos, 2 rebotes e 1 assistência. Guilherme Hubner com 9 pontos e 9 rebotes. Seguidos por Facundo Corvalan, com 8 pontos, 4 rebotes e 3 assistências, Rafael Rachel, com 7 pontos e 4 rebotes, e Vitinho, com 5 pontos, 6 rebotes e 6 assistências.

A Unifacisa agora viaja até São Paulo, onde enfrenta o Paulistano, atuais campeões paulistas, na próxima segunda-feira, 6, às 19h, no Ginásio Antônio Prado Jr, com transmissão ao vivo pela Rede Ita e Youtube.

O JOGO

1º QUARTO – UNIFACISA 25 X 19 BAURU

A Unifacisa abriu o placar após uma bela sequência de jogadas defensivas que culminou com um toco de André Góes, roubando a bola, partindo para o contra-ataque e encontrando Antonio livre para anotar os primeiros dois pontos da partida.

A resposta do Bauru veio do experiente Alex Brabo, que encontrou um arremesso livre do perímetro somado a alguns pontos atacando a cesta para virar o placar para o Dragão.

As equipes mantiveram o equilíbrio durante alguns minutos do período, até que veio a reação dos donos da casa. Liderados por Antônio, que anotou 10 pontos e 7 rebotes no primeiro quarto, para um aproveitamento de 66% nos lances de quadra, seguido por Trevor Gaskins, com 9 pontos do perímetro, para um aproveitamento de 75% nas bolas de 3, o basquete Unifacisa reassumiu a liderança no placar e foi para o segundo quarto com uma vantagem de 6 pontos.

2º QUARTO – UNIFACISA 18 X 13 BAURU

O basquete Unifacisa iniciou o segundo período com um bom volume de jogo, encontrando um equilíbrio entre as jogadas perto da cesta e os arremessos de longa distância. David Nesbitt foi o motor ofensivo do time paraibano, puxando o ataque com um aproveitamento de 63% nos arremessos de quadra.

O restante da pontuação ficou distribuída entre Vitinho, Solanas e Rachel, todos anotando 3 pontos para ampliar a vantagem do time de Campina no placar.

Defensivamente a Unifacisa trabalhou melhor, contestou bem os arremessos do Bauru e foi superior nos rebotes, mesmo cedendo 2 ofensivos, a equipe recuperou a bola 11 vezes, que somado a duas bolas roubadas, garantiram a vantagem de 12 pontos antes do intervalo.

3º QUARTO – UNIFACISA 26 X 8 BAURU

A Unifacisa voltou do intervalo com uma intensidade ainda maior do que a que apresentou no primeiro tempo e o time soube transformar essa energia em pontos, convertendo uma corrida de 10 a 0, ampliando ainda mais a vantagem no placar.

David Nesbitt continuou com a boa atuação e foi uma presença importante no garrafão para os donos da casa, o ala-pivô buscou a linha de lance livre com boas infiltrações, anotando 5 pontos e 2 rebotes.

Antônio também soube explorar os mesmos espaços deixados pela defesa do Bauru, anotando mais 7 pontos atacando a cesta, 3 rebotes e 1 bola roubada.

O período também ficou marcado pelo melhor trabalho defensivo do time de Campina no jogo, a Unifacisa dificultou bastante o trabalho de bola do adversário, forçando erros e cedendo apenas 8 pontos no quarto.

Com a marcação afiada, a Unifacisa teve mais tranquilidade para trabalhar a bola e encontrar bons arremessos com André Góes e Corvalan, ampliando a vantagem para 29 pontos indo para o período final.

ÚLTIMO QUARTO – UNIFACISA 20 X 18 BAURU

Mesmo com a vantagem confortável no placar, a Unifacisa não desacelerou e continuou imprimindo um forte volume ofensivo. Os pivôs do Jack tomaram conta dos garrafões, Guilherme Hubner anotou 5 pontos e 4 rebotes, sendo 3 deles ofensivos. Nesbitt foi perfeito no período, com 100% de aproveitamento nos arremessos de quadra, e Solanas converteu mais uma de 3 pontos para matar o jogo.

Com o resultado a Unifacisa mostra a força que tem quando joga na Arena em frente a sua torcida, vencendo com autoridade, a terceira seguida na temporada.

“Nós estamos com um elenco muito extenso, com jogadores de muita qualidade e isso nos dá a oportunidade de trabalhar bem essas peças, dividindo o protagonismo em momentos diferentes do jogo, usando as melhores características de cada um quando o jogo pede isso e foi isso que fizemos hoje, um jogo bastante coletivo, uma defesa muito comprometida, que nos dá a tranquilidade para trabalhar a bola no ataque. Claro que ainda estamos no início da temporada, mas um resultado como o de hoje mostra que estamos caminhando em direção aos nossos objetivos para este ano”, comentou o capitão da Unifacisa, André Góes.