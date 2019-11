Basquete Unifacisa segue preparação para ‘maratona’ de jogos em São Paulo

Em bom momento no Novo Basquete Brasil (NBB), ocupando a quarta colocação da tabela de classificação, o Basquete Unifacisa segue preparação para uma verdadeira ‘maratona’ de jogos em São Paulo.

Com viagem marcada para a próxima segunda-feira (25), a equipe paraibana irá realizar quatro partidas seguidas na capital paulista, contra Corinthians, Paulistano, Pinheiros e São Paulo, nesta ordem.

Após vencer o São José na Arena Unifacisa no último sábado (16), a Unifacisa teve semana intensa de treinamentos, visando os compromissos fora de casa.

“A preparação está sendo ótima. Teremos uma sequência difícil, mas estamos focando em nosso modelo de jogo e voltando a atenção aos nossos padrões táticos. Com isso, temos grandes chances de ter um bom desempenho nas partidas fora de casa. A confiança segue em alta para voltarmos de São Paulo com bons resultados na bagagem”, destacou o treinador do Basquete Unifacisa, Felipe Santana.

Segundo o técnico, a tendência é que o time siga apresentando uma evolução constante a cada jogo.

“O desempenho da nossa equipe vem melhorando e acredito que essa evolução acontecerá até o segundo turno, o que é totalmente natural em uma competição longa como o NBB. Controlando os altos e baixos, tenho certeza de que estaremos bem consolidados quando chegarmos à fase dos playoffs”, completa.

O primeiro duelo do Basquete Unifacisa na sequência em São Paulo será contra o Corinthians, na próxima terça-feira (26), no ginásio Wlamir Marques, às 20 horas, com transmissão da ESPN. Na quinta-feira (28), o adversário será o Paulistano, no ginásio Antônio Prado Junior, também às 20 horas. O jogo terá transmissão do DAZN.

Já no dia 1º de dezembro (domingo), a Unifacisa encara o Pinheiros, às 11 horas, no ginásio poliesportivo Henrique Villaboim, com transmissão pelo Facebook oficial do NBB.

Por fim, completando a sequência na capital paulista, o Basquete Unifacisa enfrenta o São Paulo, reeditando a decisão da Liga Ouro 2019, na qual o time de Campina Grande sagrou-se campeão e garantiu o acesso ao NBB. A partida acontecerá no ginásio do Morumbi, às 20 horas do dia 3 de dezembro (terça-feira), com transmissão do Twitter do NBB.

O Basquete Unifacisa não possui baixas no departamento médico e deve viajar com a equipe completa para os jogos em São Paulo. Já o próximo compromisso em Campina Grande será no dia 8 de dezembro (domingo), contra o Brasília, às 16 horas na Arena Unifacisa.