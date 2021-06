Basquete Unifacisa renova com o pivô Alexandrino para mais uma temporada

Revelação do time de Campina Grande, Fábio Alexandrino renova com a Unifacisa para mais uma temporada na elite do basquete nacional. Natural de Osasco – SP, Alexandrino começou sua carreira como atleta já aos 14 anos, mas em um esporte diferente, antes de jogar basquete o pivô de 1,95m e 98 kg investiu no atletismo.

Após não encontrar oportunidades na modalidade, Alexandrino escolheu o basquete, esporte no qual acabou se profissionalizando.

Ainda jovem, o atleta teve passagens por clubes tradicionais como o Palmeiras e o Barueri, onde dividiu a quadra com atletas como Bruno Caboclo e Pezão. Mas foi na Unifacisa que Alexandrino encontrou a oportunidade de mostrar o seu talento, integrando o elenco desde a sua base.

Com a Unifacisa Alexandrino conquistou títulos como o JUBS, participou da inauguração da Arena em um jogo contra o Flamengo, vestiu a camisa da seleção brasileira universitária no pan-americano e também fez parte do elenco que conquistou o título de campeão da Liga Ouro em 2019.

Além de atleta, Fábio é estudante do curso de Nutrição na Unifacisa, bolsista integral, encontrou em Campina Grande com a Unifacisa, a oportunidade de unir o esporte que ama com a educação e formação profissional.

No NBB, Alexandrino foi peça fundamental no sistema defensivo do técnico César Guidetti na temporada 20/21, com médias de 2.4 pontos e 2.3 rebotes. Fez sua estreia contra o Franca e foi crucial para a vitória histórica da Unifacisa contra o time paulista.

“Estou bastante feliz com a renovação, poder permanecer em Campina Grande junto ao basquete Unifacisa. Espero que essa seja uma temporada muito abençoada para nós e que juntos possamos trazer muitas alegrias para o povo de Campina”, comentou.