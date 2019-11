Basquete Unifacisa recebe o São José para se manter na parte de cima da tabela

Da Redação com Ascom. Publicado em 16 de novembro de 2019 às 9:14.

Com o objetivo de manter-se na parte de cima da tabela do Novo Basquete Brasil (NBB) e seguir com bom aproveitamento em casa, o Basquete Unifacisa recebe o São José neste sábado (16), às 16 horas, na Arena Unifacisa.

Com quatro vitórias e duas derrotas na competição, o time paraibano terá força total para o duelo e está com a confiança em alta mesmo após o revés contra o Flamengo, em partida decidida nos segundos finais. Segundo o treinador Felipe Santana, a equipe segue em evolução a cada semana e está determinada em cumprir o dever de casa contra os paulistas.

“Estamos vindo de boa sequência contra Botafogo e Flamengo e seguimos aprimorando nosso modelo de jogo. Estudamos bastante a equipe do São José, que vem em uma boa sequência de jogos contra Bauru e Franca. Mas temos nossa equipe muito focada e com o nível cada vez mais alto, por isso estamos confiantes em mais um resultado positivo na Arena Unifacisa”, pontuou o técnico.

Capitão do Basquete Unifacisa, o ala-pivô Douglas Nunes irá enfrentar seu ex-clube pela primeira vez e também aposta em um jogo equilibrado.

“Será um jogo muito importante para nós, contra um adversário que vem jogando bem nas últimas partidas. Estamos vindo de um jogo muito disputado contra o Flamengo e queremos retomar o caminho das vitórias já neste sábado”, pontuou o atleta.

Os ingressos para o duelo entre Basquete Unifacisa e São José estão à venda no site oficial da equipe (www.unifacisa.edu.br/basquete) e possuem os seguintes valores: R$ 40 inteira, R$ 20 meia-entrada e R$ 10 para crianças de 7 a 12 anos.

Crianças de até 6 anos não pagam e será exigida a apresentação de carteirinha de estudante ou RDM no check-in para os torcedores que adquirirem a meia-entrada. Os portões da Arena Unifacisa serão abertos às 14h30 para sócios-t