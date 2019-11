Basquete Unifacisa perde para Paulistano fora de casa e mira recuperação

Em um jogo eletrizante, na noite de quinta-feira, 28, no ginásio Antônio Prado Junior, em São Paulo, o Basquete Unifacisa perdeu para o Paulistano nos segundos finais, pelo placar de 77 a 76.

O time paraibano, liderado pelo armador Pepo Vidal, teve um excelente aproveitamento nos lances de quadra, mas não conseguiu converter a última bola que daria a vitória ao time no estouro do cronometro.

O destaque do jogo foi o pivô e capitão da Unifacisa, Douglas Nunes, o jogador foi o cestinha da partida, anotando 30 pontos com 75% de aproveitamento e 32 de eficiência.

O início do confronto foi bastante disputado. As equipes apresentaram um basquete muito técnico, com forte marcação. Pepo Vidal, da Unifacisa, e Yago dos Santos, do Paulistano, deram um show à parte na armação das jogadas, o uruguaio acabou se saindo melhor nesse quesito, com 12 assistências.

Outro jogador que teve uma excelente atuação foi o capitão Douglas Nunes. Muito bem servido pelas jogadas armadas por Pepo Vidal, o pivô soube aproveitar as oportunidades e acertou 75% dos arremessos de quadra, convertendo todos os lances livres tentados, anotando 30 pontos e 7 rebotes ao final da partida.

De acordo com o técnico do basquete Unifacisa, Felipe Santana, as duas equipes apresentaram um bom desempenho, com bastante troca de passes, defesas se adaptando o tempo inteiro.

“Foi um jogo decidido nos detalhes, qualquer uma das equipes que saísse vitoriosa seria merecido. Por jogar em casa a equipe do Paulistano era favorita, mas durante o jogo nossa equipe conseguiu estar na frente do placar durante muito tempo e os jogadores cumpriram bastante do que foi planejado”, afirmou.

Sem descanso, o time segue para o seu terceiro jogo fora de casa, neste domingo (01), às 11h, contra o Pinheiros, no Ginásio Poliesportivo H. Villaboim. A partida será transmitida pelo Facebook do NBB e do Basquete Unifacisa.

“Agora é recuperar rapidamente e fazer os ajustes necessários para enfrentar o Pinheiros. Vai ser mais um jogo disputado até o final, o Pinheiros é uma equipe que vem de uma sequência de derrotas e com certeza vem forte para interromper essa sequência negativa. Temos que estar preparados para um jogo duro e muito físico até o final”, destacou.

O Basquete Unifacisa finaliza sua campanha fora de casa contra o São Paulo, uma reedição das finais da Liga Ouro, onde o time de Campina Grande se sagrou campeão. O jogo acontecerá na próxima terça-feira (03), às 20h, no Ginásio Antônio Leme Nunes Galvão, com transmissão pelo DAZN.

“A equipe do São Paulo é um time muito centrado em suas individualidades, um time muito diferente do que aquele que enfrentou a Unifacisa nas finais da Liga Ouro, com um dos melhores armadores da liga, que é o Georginho. Nós também vamos fazer os ajustes necessários para que possamos continuar fazendo boas partidas”, finalizou Felipe Santana.