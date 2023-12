Basquete Unifacisa perde para o Vasco fora de casa

O basquete Unifacisa foi até o Rio de Janeiro e deu início a uma tour onde vai enfrentar os times cariocas do NBB Caixa. O primeiro duelo foi no Ginásio de São Januário, onde o time de Campina Grande enfrentou o Vasco da Gama, em partida válida pela décima rodada do campeonato. Com o mesmo aproveitamento no número de vitórias e derrotas, as equipes se enfrentaram em um confronto direto pela sétima posição na tabela.

A Unifacisa começou bem a partida, vencendo o primeiro quarto de virada, mas acabou tendo uma baixa no desempenho ofensivo no decorrer da partida e o Vasco aproveitou o momento para reassumir a liderança, construindo uma vantagem para o período final. A Unifacisa ainda buscou uma reação e venceu o último quarto, mas o Vasco teve a experiência para converter bolas importantes na reta final e sair com a vitória pelo placar de 81 a 71.

Os destaques da partida ficaram por conta de Guilherme Hubner, cestinha da Unifacisa com 17 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. Trevos Gaskins, com 14 pontos, 5 rebotes e 1 assistência. Facundo Corvalan, com 13 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Rafael Rachel com 12 pontos, 5 rebotes e 3 tocos. Seguidos por Matias Solanas com 8 pontos, 1 rebote e 1 assistência.

Mesmo com a derrota a Unifacisa se mantém na oitava posição e na zona de classificação para a Copa Super 8. O time de Campina agora se prepara para encarar o Botafogo, na próxima quarta-feira, 20, às 20h, no Ginásio Oscar Zelaya. A partida terá transmissão ao vivo pela Rede Ita e Youtube.

O Jogo

1º Quarto – Unifacisa 20 x 17 Vasco

O Vasco saiu na frente com uma bela jogada de Marquinhos, que bateu para dentro atacando a cesta e anotando os primeiros dois pontos da partida. A Unifacisa desperdiçou os primeiros ataques que teve, tirando o zero do placar com quase 2 minutos de jogo, com uma boa jogada de Trevor Gaskins, fintando o marcador para ficar livre para os primeiros dois pontos do time de Campina. A Unifacisa conseguiu encaixar boas defesas e explorou uma sequência de jogadas dentro do garrafão com o pivô Gui Hubner para igualar o placar. A Unifacisa perdeu a batalha dos rebotes no período e pecou nos arremessos de 3 pontos, o que acabou mantendo a equipe correndo atrás do placar durante uma parte do período, mas a entrada de Vithinho e Matias Solanas fizeram a diferença para o time paraibano, os jogadores mudaram o ritmo ofensivo da Unifacisa, com Vithinho distribuindo a bola, com 2 pontos, 2 rebotes e 2 assistências, e Solanas escolhendo bem seus arremessos para um aproveitamento de 66% nas bolas de 2. Com a melhora ofensiva e uma marcação que conseguiu parar as principais armas do Vasco, a Unifacisa alcançou a virada.

2º Quarto – Unifacisa 15 x 22 Vasco

A Unifacisa abriu o período com uma bela troca de passes entre Gui Hubner e Corvalan, que apareceu livre para anotar mais dois pontos para o Jack. As jogadas de pick and roll seguiram sendo efetivas para o time paraibano com Gui Hubner sendo o centro do ataque, anotando 4 pontos seguidos, ampliando um pouco mais a diferença no placar. Na sequência a equipe teve uma pequena queda no aproveitamento ofensivo, o time teve um volume baixo na linha de 3 pontos e também não conseguiu converter nenhum arremesso de 3. Os donos da casa aproveitaram o momento de baixa para diminuir a diferença, anotando uma corrida de 13 pontos, graças ao bom desempenho no perímetro, com 57% de acerto, virando a partida antes do intervalo.

3º Quarto – Unifacisa 12 x 22 Vasco

A primeira bola de 3 pontos da Unifacisa caiu apenas no início do terceiro período, com Rafael Rachel conseguindo se desvencilhar da boa marcação para converter. Os primeiros pontos do Vasco no período também foram do perímetro, mantendo a diferença em 5 pontos. Na sequência a Unifacisa voltou a encaixar boas defesas, defendendo bem a área pintada com uma boa atuação de Rachel, que além da forte marcação conseguiu dois tocos no período. No decorrer do quarto o Vasco acabou encontrando os caminhos para transpor a defesa paraíba, explorando principalmente as jogadas de pick com o pivô Mathias e Paulichi, que somaram para 13 pontos. Enquanto isso, a Unifacisa não se encontrou ofensivam ente, com um aproveitamento bem abaixo da sua média na temporada e viram o Vasco construir uma vantagem indo para o período final.

4º Quarto – Unifacisa 24 x 20 Vasco

Atrás no placar, a Unifacisa precisava arriscar mais para ainda ter chances no jogo. Trevor Gaskins chamou a responsabilidade no início do último período, anotando 8 pontos seguidos, explorando principalmente os arremessos de 3 pontos e levando a diferença no placar. A equipe de Campina também apertou a marcação e forçou uma sequência de erros do time cruzmaltino e aproveitando o momento para diminuir a diferença para duas posses de bola, mas os donos da caba conseguiram manter a tranquilidade, convertendo duas bolas decisivas na reta final, impedindo a reação completa do time de Campina Grande.

“Primeiramente eu queria parabenizar o Vasco, eles fizeram um bom jogo esta noite, trouxeram uma marcação muito forte e foi muito difícil nós produzirmos no ataque hoje. Fizemos um bom primeiro quarto, mas acabamos cometendo alguns erros no decorrer do jogo e acabamos indo para o último período com uma desvantagem no placar e apesar da nossa reação no final, eles tiveram a experiência para manter a liderança. É sempre difícil começar uma sequência de jogos fora de casa com derrota, mas temos que manter a cabeça fria, virar a página e seguir trabalhando firme para conquistar os resultados dos próximos jogos”, comentou o armador da Unifacisa, Trevor Gaskins.