Basquete Unifacisa perde para o São Paulo e sofre primeiro revés na Liga Ouro

Em jogo válido pela segunda rodada da Liga Ouro 2019, o Basquete Unifacisa recebeu o São Paulo na tarde deste sábado (16) e acabou sofrendo seu primeiro revés na competição.

Com o placar de 77 a 69, os visitantes tiveram melhor aproveitamento nos arremessos e mantiveram-se à frente do placar durante praticamente todo o jogo.

Mesmo com boa atuação de Audrei, que anotou 20 pontos e terminou a partida como o cestinha, o Basquete Unifacisa acabou derrotado pelos paulistas.

Primeiro Quarto

Nos primeiros dez minutos de partida, o Basquete Unifacisa não teve bom aproveitamento nos chutes, principalmente nas bolas de três, convertendo apenas 25% das tentativas.

O São Paulo, por sua vez, conseguiu reverter chutes de longa e curta distância, chegando a abrir uma vantagem de dez pontos sobre a equipe da casa, na metade do primeiro quarto.

Mas com boa atuação defensiva de Rodrigo Piru e oito pontos de Audrei, maior pontuador do primeiro quarto da partida, o Basquete Unifacisa encostou no placar e diminui a vantagem do São Paulo para 21 a 17.

Segundo Quarto

A partida seguiu acirrada no segundo quarto. O Basquete Unifacisa chegou a igualar o placar em três oportunidades, contando com um ótimo aproveitamento dos chutes de Barnes e de Audrei.

Mas em uma boa sequência ofensiva, o São Paulo conseguiu ampliar a vantagem para seis pontos novamente, restando dois minutos para o final.

O ataque da equipe da casa voltou a funcionar e, contando com uma bola de três pontos espetacular de Audrei nos segundos finais, o primeiro quarto terminou em 42 a 40 para o São Paulo.

Terceiro Quarto

Após o intervalo, o Basquete Unifacisa voltou continuou com dificuldades de converter os arremessos. Apesar de conseguir bons chutes de três pontos novamente com Barnes e Audrei, o São Paulo soube administrar a vantagem e se manteve à frente do placar durante todo o terceiro quarto.

Com um aproveitamento de apenas 38,6% dos arremessos, o Basquete Unifacisa não conseguiu diminuir a vantagem do São Paulo, encerrando o terceiro quarto com o placar de 57 a 66 para os visitantes.

Último Quarto

O Basquete Unifacisa continou com dificuldades no aproveitamento de chutes no último quarto da partida. Em contrapartida, o São Paulo se manteve à frente do placar durante todo o período, contando com bom aproveitamento de João Vitor e Brito.

Restando dois minutos para o final da partida, o Basquete Unifacisa teve boa sequência ofensiva e chegou a encostar em dois pontos na pontuação. Porém, nos minutos finais, os erros voltaram a acontecer e a partida terminou com vitória do São Paulo por 77 a 69.

O treinador Eduardo Schafer elogiou a atuação do adversário e lamentou o baixo aproveitamento nos arremessos (37% contra 51% do adversário).

“Hoje o São Paulo fez um jogo quase perfeito, erraram muito pouco e nosso time errou bastante, incluindo passes e bolas que geralmente não perdemos. Hoje a bola literalmente insistiu em não cair. Mas agora é esquecer e pensar na sequência da competição”, afirmou o técnico.

O próximo compromisso do Basquete Unifacisa será no dia 28, quando a equipe vai a Brasília enfrentar o Cerrado. A partida acontecerá no Ginásio da Iesplan, às 20 horas.