Basquete Unifacisa perde para o Fortaleza no primeiro clássico da temporada

Basquete Unifacisa e Fortaleza se encontraram na manhã deste domingo, no Centro de Formação Olímpica na capital cearense, para disputar o primeiro Clássico Nordestino da temporada 23/24 do NBB Caixa.

As equipes fizeram um jogo bastante equilibrado, alternando bons momentos durante a partida. O primeiro tempo terminou empatado, mas na volta do vestiário os donos da casa conseguiram ser mais eficientes no ataque e venceram a partida pelo placar de 77 a 65.

Os destaques da partida ficaram por conta de David Nesbitt, cestinha da Unifacisa com 15 pontos, 9 rebotes e 18 de eficiência. Rafael Rachel, com 14 pontos e 6 rebotes. Trevor Gaskins, com 14 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. Facundo Corvalan, com 9 pontos, 5 rebotes e 1 assistência. Seguidos por Matias Solanas, com 6 pontos e 3 rebotes, e Vithinho com 5 pontos, 2 rebotes e 1 assistência.

A Unifacisa agora volta para Campina Grande e terá um período de cerca de 10 dias para se recuperar. O time paraibano entra em quadra novamente no dia 23 de novembro, quando recebe o Pinheiros, às 19h30, na Arena Unifacisa. A partida terá transmissão ao vivo pela Rede Ita e Youtube.

“Sequência dura de jogos para nós, três partidas fora de casa somado as três lesões que temos no elenco acabaram limitando um pouco do nosso potencial, mas isso são coisas do esporte, sabemos que não podemos nos apegar a isso, vamos trabalhar muito e melhorar no que estamos pecando para reverter esse cenário. Agora teremos um bom período para recuperação e dois jogos na Arena onde sabemos que a torcida vai estar presente para nos apoiar e nos mandar boas energias para quebrar essa sequência de derrotas”, comentou o ala da Unifacisa, Rafael Rachel.