Basquete Unifacisa joga mal e perde para o Blumenau pela Liga Ouro

Em partida disputada nesta quinta-feira (7) pela Liga Ouro 2019, o Basquete Unifacisa enfrentou o Blumenau no Ginásio Galegão, em Santa Catarina, e acabou perdendo por 71×56. Foi a terceira derrota da equipe paraibana na competição, que segue agora para o próximo compromisso, também fora de casa: neste sábado (9), o adversário será o Pato Branco, no Paraná, às 19h30, no Ginásio do Sesi.

Para o treinador Eduardo Schafer, é hora de levantar a cabeça e pensar nos próximos jogos. “Novamente não fomos bem, fazendo apenas 56 pontos é muito difícil vencer. Os meninos precisam ter mais confiança nos arremessos, pois em diversos momentos da partida ninguém finalizava. Mas não temos que lamentar e sim pensar somente no Pato Branco para buscar a recuperação”.

O primeiro quarto começou equilibrado, com baixo aproveitamento de ambos os times. Até os três minutos, o placar sinalizava 2×2, com muitos erros nos arremessos. Porém, a equipe do Blumenau se manteve consistente nos contra-ataques e permaneceu com a vantagem durante todo o período, que terminou com o placar de 28×16.

No único quarto de partida em que o Basquete Unifacisa conseguiu marcar mais pontos que o adversário (15×12), destaque para bons chutes de três pontos de Audrei e Monroe, que ajudaram o time paraibano a diminuir a vantagem dos mandantes para 40×31. Monroe também foi decisivo nos rebotes, anotando quatro deles no segundo quarto de jogo.

Após o intervalo de jogo, o Basquete Unifacisa voltou à quadra apresentando muitos erros nos chutes de dois e três pontos, com aproveitamento total de 34% contra 47% dos adversários. Já o Blumenau aproveitou as chances e, contando com bom desempenho defensivo, ampliou novamente a vantagem no placar, fechando o terceiro quarto em 58×45.

Nos últimos 10 minutos de partida, ambas as equipes tiverem desempenho baixo nos arremessos, já que apenas 24 pontos foram marcados no último quarto. Novamente, o Basquete Unifacisa teve desempenho abaixo da média nos chutes, principalmente nas bolas de dois pontos (36%), e não conseguiu reverter a desvantagem no placar, encerrando o jogo com a derrota por 71×56.