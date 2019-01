Basquete Unifacisa inicia venda de ingressos para Liga Ouro 2019

O treinador do Basquete Unifacisa, Eduardo Schafer, anunciou que foram iniciadas as vendas dos ingressos para a estreia na Liga Ouro 2019 nessa quarta-feira (23).

– A Unifacisa vai participar pelo segundo ano consecutivo da Liga Ouro. A Liga Ouro é nada mais nada menos do que a segunda divisão do basquete brasileiro, como se fosse a série B do futebol. Para nós, é um momento de muito orgulho de ter um time de Campina Grande. Somos o único do Nordeste representando a nossa região- disse o treinador.

O valor da entrada inteira é de R$ 30 mais taxa de emissão de ingresso pela internet, através do site da equipe (www.unifacisa.edu.br/basquete). A meia-entrada para os estudantes e idosos custa R$ 15.

O primeiro duelo do Basquete Unifacisa na Liga Ouro 2019 será contra o Rio Claro, no dia 14 de fevereiro, na Arena Unifacisa, às 19h30.

As informações foram veiculadas na Rádio Cariri FM.