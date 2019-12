Basquete: Unifacisa enfrenta Minas neste sábado na busca por vaga na Copa Super 8

Após uma sequência de três vitórias no NBB e um jogo taticamente impecável contra o Mogi, vencendo pelo placar de 99×83, tendo atuação arrasadora no primeiro quarto e um excelente aproveitamento nas bolas de três pontos, com 21 acertos, o basquete Unifacisa volta à quadra neste sábado, 14, às 16h, para enfrentar o Minas Tênis Clube.

Em sétima posição na classificação, com oito vitórias e 61,5% de aproveitamento, o basquete Unifacisa espera contar com o apoio de sua torcida para mais esse confronto, uma vez que, em casa, o time possui campanha quase invicta, perdendo apenas um jogo. Com lotação máxima em praticamente todos os jogos, o sexto jogador tem feito a diferença na Arena Unifacisa, carinhosamente batizada por eles como La BomboArena.

Os ingressos para essa partida já estão à venda no site unifacisa.edu.br/basquete. E o show do intervalo contará com a participação especial do Basquete sobre cadeira de rodas da AAPD Paraíba.

Este ano, Unifacisa e Minas já se enfrentaram, em partida amistosa, também na Arena, pelo I Torneio Integração Andrade Marinho LMF de Basquete, ocorrido em setembro. Na oportunidade a equipe do Minas saiu vitoriosa por apenas 1 ponto, 87×86, convertendo uma bola nos segundos finais.

Já pelo NBB, ambos os times vêm de uma sequência de vitórias, o Minas venceu seus dois últimos jogos e atualmente ocupa a nona colocação na tabela, batendo na porta da classificação para o Super 8, logo atrás do Pinheiros.

Para as duas equipes, a partida é muito importante, vencendo, o Minas entra na zona de classificação do Super 8. Já para a Unifacisa a vitória garante a consolidação e permanência entre os oito primeiros, um marco no NBB como melhor campanha de um time estreante que venceu a Liga Ouro.

Para o técnico da Unifacisa, Felipe Santana, equilíbrio é a palavra que define o campeonato no momento.

“O campeonato esse ano está muito equilibrado, hoje temos equipes de tradição sofrendo para arrancar bons resultados. A Unifacisa tem 60% de aproveitamento, com 3 vitórias a menos que o líder e está em oitavo. Então, é um campeonato bastante acirrado. Nosso trabalho é voltado para que o time tenha um bom desempenho nessas situações, para que possamos brigar por uma boa vaga nos playoff’s”, pontuou o técnico.

Após o duelo contra o Minas, o Basquete Unifacisa entra em um pequeno recesso. O próximo compromisso do time será no dia 28 de dezembro, contra o Basquete Cearense, às 16h, também na Arena Unifacisa. O Clássico do Nordeste é o último jogo do ano e fecha o primeiro turno do Novo Basquete Brasil para a Unifacisa.