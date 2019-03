Basquete Unifacisa encara o Pato Branco neste sábado pela Liga Ouro

Visando recuperar a boa fase na Liga Ouro 2019, o Basquete Unifacisa enfrenta o Pato Branco neste sábado (9), às 19h30, no Ginásio do Sesi, em Pato Branco (PR).

Em viagem pelo Sul para quatro compromissos, a equipe paraibana viajou para o Paraná logo após a partida contra Blumenau, na noite da última quinta-feira (7), em Santa Catarina.

O treinador Eduardo Schafer ressalta que o grupo está unido e treinando forte em busca de um resultado positivo no duelo contra Pato Branco.

“Tivemos uma conversa para retomar a confiança e levantar a cabeça de todos. Temos que esquecer as derrotas e focar no próximo jogo. Ainda temos 10 partidas pela frente e muito caminho para percorrer, não podemos entrar em desespero. Foram apenas quatro partidas, o campeonato é longo e acredito muito em nosso potencial”, afirmou Eduardo.

O treinador do Basquete Unifacisa também pontuou com os jogadores algumas correções táticas necessárias para que a equipe volte a apresentar um bom desempenho. “Reforcei alguns pontos de ajuda na defesa e finalização, pois temos que melhorar nesse quesito”, completou.

A sequência intensa de jogos fora de casa, incluindo as viagens, traz um desgaste extra para os atletas. O fisioterapeuta Igor de Azevêdo explica que o trabalho de prevenção de lesões para com os atletas vem sendo realizado desde a pré-temporada, já prevendo os compromissos como visitante.

“O trabalho já começou desde a pré-temporada, pois o objetivo é deixarmos os atletas aptos para situações como essa, prevenindo lesões em toda a competição e não somente para um jogo específico. As viagens longas e os jogos fora de casa são fatores que aumentam as chances de lesão pelo desgaste causado, por isso a importância do planejamento realizado desde o início dos trabalhos para a Liga Ouro 2019”, pontuou Igor.