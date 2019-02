Basquete Unifacisa encara o Cerrado nesta quinta-feira em Brasília

Após dois jogos em Campina Grande, o Basquete Unifacisa encara nesta quinta-feira (28) seu primeiro desafio fora de casa na Liga Ouro 2019.

A equipe paraibana visita o Cerrado, às 20 horas, em Brasília, no Ginásio da Iesplan, e busca sua segunda vitória na competição. O time embarcou na tarde desta quarta-feira (27) para a capital federal, com o discurso único de buscar o triunfo na casa do adversário.

“Estamos levando na bagagem a esperança de fazer um grande jogo e conquistar mais uma vitória. Sabemos que será difícil, pois o time do Cerrado vem embalado com duas vitórias fora de casa. Mas estamos preparados, queremos colocar em prática todo o nosso treinamento e fazer uma excelente partida”, afirmou o treinador Eduardo Schafer.

Já o capitão Átila ressaltou a evolução da equipe após a vitória contra o Rio Claro e o revés para o São Paulo, ambos os jogos realizados na Arena Unifacisa. Para o pivô, o Basquete Unifacisa soube identificar os pontos fracos e buscar as correções necessárias para seguir brigando na parte de cima da tabela.

“Os dois primeiros jogos serviram para equilibrar e entender melhor nosso time. Conseguimos corrigir muitas coisas e equipe cresceu muito desde o duelo contra o São Paulo. Tenho certeza de que sairemos de lá com um resultado positivo”, disse Átila.

O pivô reforçou a importância da partida para manter o Basquete Unifacisa nas primeiras colocações. “A expectativa é grande, queremos a vitória para continuar nas cabeças. Esses dez dias foram muito intensos e produtivos, por isso tenho certeza que iremos fazer um bom jogo”, completou.

A partida desta quinta-feira entre Cerrado e Basquete Unifacisa terá transmissão ao vivo pelo facebook oficial da Unifacisa (www.facebook.com/unifacisapb) a partir das 20 horas.