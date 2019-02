Basquete Unifacisa é apresentado oficialmente com muitas novidades no elenco

Quem compareceu na noite de ontem (7) à apresentação oficial do Basquete Unifacisa para a temporada pôde sentir um pouquinho do clima que vai contagiar Campina Grande durante a Liga Ouro 2019.

Restando menos de uma semana para a estreia da equipe na competição – o primeiro duelo será contra o Rio Claro, na próxima quinta-feira, às 19h30, na Arena Unifacisa -, a torcida marcou presença e teve seu primeiro contato com o novo elenco.

O diretor do Basquete Unifacisa, Diego Gadelha, destacou que a equipe trouxe reforços de ponta para buscar o título da Liga Ouro e o tão sonhado acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB).

“Nossa expectativa para essa edição da Liga Ouro é a melhor possível. No ano passado, em nossa primeira participação, fizemos um excelente campeonato, chegamos aos playoffs e terminamos em quinto. Estamos com a equipe ainda mais forte, com uma mescla de experiência com juventude, além dos atletas remanescentes. Queremos fazer história no esporte paraibano”, afirmou Diego.

No evento de ontem, foram apresentados todos os jogadores e membros da comissão técnica, com muita música, festa nas arquibancadas e animação do mascote Jack. Além disso, a apresentação oficial contou com um show de líderes de torcida infantis e brincadeiras com os torcedores, que arriscaram suas habilidades em arremessos.

Os fãs presentes na Arena também prestigiaram uma partida de exibição entre os jogadores do Basquete Unifacisa, que fez a ansiedade da torcida para a estreia na Liga Ouro aumentar ainda mais.

“Não fazemos apenas um jogo e sim um espetáculo. Buscamos realizar um grande evento para que as crianças e famílias venham prestigiar o esporte, com segurança, conforto e estacionamento. Diferentemente do que vemos no futebol, onde infelizmente nem sempre há segurança para as famílias”, completou Diego.

O primeiro contato com a torcida de Campina Grande trouxe muita empolgação aos atletas e a comissão. Segundo o assistente técnico Herbert Schafer, a confiança para a estreia na Liga Ouro aumenta a cada dia, principalmente com o apoio dos torcedores.

“Reencontrar a torcida é sempre bom. Ainda mais a nossa, que sempre lota a arquibancada e nos passa muita energia. A Liga Ouro está se aproximando e os torcedores são fundamentais para o nosso sucesso. Estamos ansiosos para o primeiro jogo e confiantes de que a arena estará lotada, como sempre”, disse Herbert.