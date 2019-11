Basquete Unifacisa desencanta no segundo tempo e bate adversário em casa

Em mais uma partida emocionante, o Basquete Unifacisa cumpriu o dever de casa e venceu o São José por 89×77, neste sábado (16), na Arena Unifacisa, em Campina Grande.

Após ir para o intervalo em desvantagem, o time paraibano conseguiu se impor no segundo tempo e, contando com grande atuação de Douglas Nunes e Pepo Vidal, virou a partida e conquistou sua quinta vitória no NBB. Tanto Douglas como Pepo anotaram duplo-duplo no jogo deste sábado: o capitão, cestinha do jogo, anotou 27 pontos e 12 rebotes, enquanto o uruguaio fez 11 pontos e 13 assistências.

Treinador do Basquete Unifacisa, Felipe Santana fez sua análise do jogo e destacou a recuperação da equipe no segundo tempo.

“A equipe mostrou mais uma vez que temos um ótimo elenco, com jogadores saindo do banco e fazendo uma boa partida. Tivemos alguns momentos de instabilidade, mas novamente conseguimos nos recuperar rapidamente e sair com a vitória. Agora vamos focar na sequência de jogos em São Paulo, mas estou muito satisfeito com nossa evolução a cada jogo”, afirmou.

Agora, o Basquete Unifacisa terá uma sequência de quatro jogos fora de casa, todos na capital paulista. O primeiro adversário será o Corinthians, no dia 26 (terça-feira). A partida será realizada no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, às 20 horas, com transmissão da ESPN.

Primeiro Quarto

Depois de iniciar a partida em desvantagem, vendo o São José abrir 4×0 logo no primeiro minuto, o Basquete Unifacisa iniciou uma reação e conseguiu a virada aos três minutos. Com maior volume ofensivo do que o adversário – tentativas para 56 pontos contra 32 do São José -, o time paraibano contou com grande atuação do ala-pivô Douglas Nunes, que anotou nove pontos e cinco rebotes somente nos primeiros dez minutos de jogo, ajudando a Unifacisa a terminar o primeiro quarto vencendo por 24×14.

Segundo Quarto

Com baixo aproveitamento nos arremessos em relação ao adversário – a Unifacisa converteu 28% dos chutes contra 50% do São José no segundo período -, o time da casa viu os paulistas reverterem a vantagem no marcador e encerrarem o segundo quarto à frente, com a vitória parcial por 41×39. Com sete pontos marcados, Gemerson foi o destaque do Basquete Unifacisa no período.

Terceiro Quarto

Depois do intervalo, o Basquete Unifacisa voltou se impondo ofensivamente e conseguiu a virada no placar logo aos dois minutos, com uma sequência de Barnes que levantou a torcida na Arena Unifacisa. O armador norte-americano foi o grande nome dos mandantes no terceiro quarto, com dez pontos marcados. Após conseguir recuperar a vantagem no placar, o Basquete Unifacisa administrou a vantagem e encerrou o terceiro período à frente, com o placar de 61×54.

Último Quarto

Em vantagem no placar e contando com a festa da torcida nas arquibancadas da Arena Unifacisa, o time paraibano manteve a pressão sobre o São José para segurar a dianteira no placar. Mais uma vez, o capitão Douglas Nunes foi o grande nome do Basquete Unifacisa no período, anotando 13 pontos nos últimos dez minutos. Após o apito final, vitória por 89×77 e muita comemoração da torcida do Basquete Unifacisa na Arena.