Basquete Unifacisa deixa a vitória escapar nos segundos finais

O Basquete Unifacisa encarou o Pinheiros em seu terceiro jogo fora de casa. A partida aconteceu nesse domingo (1), em São Paulo, às 11h, no Ginásio Poliesportivo H. Villaboim. O time paraibano jogou bem, mas foi derrotado pela equipe do Pinheiros pelo placar de 83 a 82.

Os destaques da partida ficaram por conta do norte-americano, Nate Barnes, que anotou 25 pontos, e Pepo Vidal com 10 assistências, 7 pontos e 4 rebotes.

O time segue para a sua última partida, nessa sequência de jogos fora de casa, contra o São Paulo. A partida, que será uma reedição das finais da Liga Ouros 2019, acontecerá na próxima terça-feira (03), às 20h, em São Paulo, no Morumbi. O duelo será transmitido pelo DAZN.

Primeiro Quarto

Um grande volume de jogo marcou o início da partida, as equipes partiram para o ataque, imprimindo um ritmo de jogo rápido, com muita troca de passes e arremessos de quadra. O time da Unifacisa teve um excelente aproveitamento nos lances de quadra, convertendo 6 arremessos de 3, abrindo uma leve vantagem sobre o time da casa. Defensivamente, alguns erros de posicionamento permitiram a aproximação da equipe do Pinheiros no placar. Com a marcação ajustada, o time paraibano finalizou o primeiro quarto na frente, vencendo por 24 a 23.

Segundo Quarto

As equipes vieram para o segundo quarto com uma marcação mais forte. Liderados por Pepo Vidal, a Unifacisa passou a rodar mais a bola, em busca de encontrar espaços na defesa do adversário. A equipe da Unifacisa vai para o vestiário vencendo pelo placar de 41 a 37.

Terceiro Quarto

O Pinheiros voltou a quadra determinado a retirar a diferença de pontos da Unifacisa. Já no primeiro lance, Betinho, do Pinheiros, infiltra e sofre a falta, valendo os pontos, diminuindo a diferença para 1 apenas. Pepo Vidal, mais uma vez, distribui passes, mas dessa vez acaba sobrando livre no perímetro, convertendo seu segundo arremesso de 3 na partida. Seguido por uma rápida roubada de bola, a Unifacisa amplia sua vantagem. O terceiro período chega ao fim com a Unifacisa ainda a frente do placar, 64 a 61.

Último Quarto

A Unifacisa começa o período com tudo, com uma forte defesa, forçando erros seguidos do adversário. Bem ofensivamente, dominando o garrafão, com um ótimo aproveitamento nos arremessos. Na segunda metade do período, o Pinheiros se ajusta melhor e impõe sua defesa, liderados por Betinho no ataque, o time da casa toma a frente do placar nos segundo finais do jogo, fechando a partida em 83 a 82.