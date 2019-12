Basquete Unifacisa confirma desligamento de armador e anuncia nova contratação

Após 10 jogos na Primeira Fase do NBB, o Basquete Unifacisa anunciou oficialmente nessa segunda-feira, 9, o desligamento do armador norte-americano Delano Spencer. A decisão foi em comum acordo.

A diretoria do Basquete Unifacisa reitera a importância do jogador nos jogos em que disputou e agradeceu pelo empenho e profissionalismo de Delano durante o período em que defendeu o clube, desejando sucesso ao atleta nos próximos desafios.

Com a saída de Spencer, o Basquete Unifacisa assinou contrato com o Ala norte-americano, Dikembe Dixson. O jogador de 23 anos, é natural de Freeport (IL), Dixson jogou pela University of Illinois at Chicago, de 2015 a 2018. Após o fim de sua carreira no College, o atleta jogou a Summer League pelo Miami Heat e assinou o seu primeiro contrato profissional com o Hoops Club, onde anotou médias de 22.2 pontos, 4.8 rebotes e 3 roubadas de bola por jogo. Em 2019 Dixson jogou na NBA G-League, onde atuou pelos times Wind City Bulls, time afiliado ao Chicago Bulls, e pelo Capital City Go-Go, time afiliado ao Washington Wizards.

Com 2,01m de altura e 91kg, Dixson tem um grande potencial físico e tático. O jogador pode atuar em várias posições da quadra e possui grande potencial atlético para marcar jogadores, tanto dentro do garrafão como de fora do perímetro.

“Dikembe é ofensivamente um jogar muito intenso, priorizando bastante a entrada para o garrafão, embora também possa chutar do perímetro, trazer a bola, jogar o bloqueio direto. Então, é um jogador que vai se encaixar muito bem nesse modelo de jogo que a gente montou e estamos muito felizes com a vinda dele”, disse o técnico do Basquete Unifacisa, Felipe Santana.

Dixson deverá se apresentar ao time em breve.