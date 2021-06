Basquete Unifacisa assina com MVP das Finais para a nova temporada

Da Redação com Ascom. Publicado em 18 de junho de 2021 às 20:04.

Guilherme Hubner é o novo reforço do basquete Unifacisa para a temporada 2021/22 do Novo Basquete Brasil, o acordo firmado entre o jogador e a equipe aconteceu nesta sexta-feira. Hubner é o sétimo nome confirmado na equipe paraibana.

Natural de Belo Horizonte – MG, o pivô de 2,10m de altura e 125kg já foi eleito MVP da Finais na temporada 2017-2018, quando jogava pelo Paulistano.

O jogador de 34 anos chega para trazer muita experiência para dentro de quadra após já ter defendido times tradicionais na competição como o Minas, no início de sua carreira, e o Franca, clube que defendeu nas duas últimas edições do NBB com médias de 6.5 pontos e 5.4 rebotes.

Pelo Franca, Hubner também disputou a Champions League das Américas, foi Campeão da Copa Super 8 e vem para Campina Grande para se juntar a André Góes, com quem dividiu a quadra na última temporada, Jimmy, Alexandrino, Crescenzi, Antônio e Trevor Gaskins.

“Estou muito feliz, motivado e honrado, por estar fazendo parte desse projeto de sucesso que é a Unifacisa. Vou para Campina Grande carregando muito empenho, dedicação e foco total para uma temporada vitoriosa, para o povo da Paraíba”, comentou.

