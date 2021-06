Basquete Unifacisa anuncia contratação do armador Kevin Crescenzi para nova temporada do NBB

O planejamento para a temporada 2021/22 do basquete Unifacisa no NBB segue a todo vapor. Após a renovação do técnico César Guidetti e contratação do ala André Góes, o time de Campina Grande confirma mais uma contratação, o nome da vez é o ala-armador, Kevin Crescenzi.

Filho de mãe brasileira e pai americano, Kevin Crescenzi começou no basquete aos 14 anos, nos Estados Unidos, onde nasceu, com atuação pela Universidade de Dartmouth, onde cursou psicologia.

Em 2017, veio para o Brasil para jogar pelo Liga Sorocabana, se destacando e representando o time no Torneio de 3 Pontos no Jogo das Estrelas da LNB. Após ótima temporada, Kevin Crescenzi foi para o Flamengo, conquistando o título de Campeão do NBB na temporada 2018/2019.

Na última temporada do Novo Basquete Brasil, o ala-armador de 28 anos e 1,94m de altura, defendeu o Cerrado, obtendo médias de 9.3 pontos, 2.6 rebotes e 10.2 de eficiência.

“Estou muito animado para jogar com a equipe da Unifacisa. O elenco que está sendo montado promete jogar firme e com muita capacidade dos dois lados da quadra, características importantíssimas para um equipe que quer fazer uma grande campanha no NBB”, comentou.

Outro nome confirmado para a nova temporada do NBB é o ala-pivô, Antônio Ferreira, que retorna para a Unifacisa após uma temporada no KTO/Caxias do Sul.

O atleta de 2m de altura e 108kg foi um dos destaques do KTO na última temporada, com médias de 13.3 pontos, 5 rebotes e 14.8 de eficiência.

Antônio fez parte do elenco que disputou a primeira temporada da Unifacisa no NBB. O acordo entre o time e o atleta foi firmado no último sábado, 12. Apesar de jovem, o atleta está na nona temporada do NBB. Antônio tem passagens por clubes como Franca e Paulistano.