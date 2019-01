Basquete Unifacisa anuncia contratação do ala vice-campeão do NBB

Vice-campeão do NBB na temporada 2012/2013 quando defendia o Uberlândia, Audrei também fez parte da Seleção Brasileira Militar, tendo conquistado o Campeonato Mundial em 2011. “Vivi muita coisa dentro de quadra e quero ajudar com essa experiência. Já não sou mais tão ‘guri’ e sei lidar com situações adversas”, completa.