Basquete Unifacisa alcança a virada no final e vence o Pato fora de casa

O basquete Unifacisa foi até Pato Branco para enfrentar o Pato Basquete, na noite desta sexta-feira, no Ginásio do Sesi, em mais uma rodada do NBB Caixa.

Após um jogo bastante acirrado contra os líderes do campeonato, a Unifacisa precisava vencer para não voltar para casa com duas derrotas desta tour de jogos fora e foi isso que o time paraibano fez.

A equipe venceu os dois primeiros quartos, o suficiente para que o time liderasse o placar antes no intervalo.

Na volta do vestiário a equipe teve uma pequena queda no aproveitamento, mas juntos conseguiram reencontrar a boa forma do primeiro tempo na reta final do jogo, virando o jogo e alcançando a vitória pelo placar de 68 a 64.

Os destaques da partida ficaram por conta de Rafael Rachel, cestinha da partida com um duplo-duplo de 18 pontos, 12 rebotes, 1 assistência e 20 de eficiência. André Góes, com 12 pontos, 3 rebotes e 2 assistências.

Matias Solanas, com 12 pontos e 5 rebotes. Trevor Gaskins, com 10 pontos, 2 rebotes e 3 assistências. David Nesbitt, com 6 pontos e 4 rebotes. Facundo Corvalan, com 6 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. Seguidos por Vitinho, com 4 pontos, 4 rebotes e 1 assistência.

A Unifacisa agora volta para Campina Grande para receber o Caxias do Sul Basquete na próxima quinta-feira, 06, às 19h30, na Arena Unifacisa.

O jogo

1º Quarto – Unifacisa 17 x 15 Pato

A Unifacisa abriu o placar com uma jogada bem trabalhada entre Gaskins e Rachel que rodaram bem a bola e encontraram Nesbitt livre embaixo da cesta para os primeiros 2 pontos da partida.

O time de Campina ainda ampliou com Matias Solanas, convertendo a primeira bola de 3 pontos da partida, mas acabou pecando na recuperação dos rebotes, oferecendo novas oportunidades para o Pato que às aproveitou bem, anotando uma corrida de 8 pontos seguidos para virar o jogo.

A reação da Unifacisa veio após o pedido de tempo do técnico César Guidetti, Rafael Rachel e Matias Solanas puxaram o ritmo da equipe paraibana no ataque, somando para 11 pontos, com o argentino convertendo 62% de suas bolas e Rachel com 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 2 rebotes e 1 assistência, garantindo a liderança no placar para a Unifacisa.

2º Quarto – Unifacisa 18 x 17 Pato

O aproveitamento da Unifacisa no ataque foi abaixo da média no início do segundo período e o Pato aproveitou o momento para reassumir a frente com Du Sommer, anotando 5 pontos seguidos.

A resposta da Unifacisa veio novamente após o pedido de tempo de Guidetti, o técnico reorganizou o time que trabalhou de forma muito coletiva, com seis jogadores pontuando no período, com destaque para o armador Vithinho com quase metade dos pontos da equipe no período passando por suas mãos, o armador converteu 66% dos arremessos de quadra, 1 rebote e 1 assistência.

A boa atuação da equipe na metade final do segundo quarto foi o suficiente para o time de Campina Grande reassumir a liderança antes do intervalo.

3º Quarto – Unifacisa 14 x 22 Pato

Na volta do vestiário as equipes mantiveram o equilíbrio do primeiro tempo. O Pato saiu na frente com Pecos, que encontrou um bom arremesso do perímetro.

A Unifacisa teve uma queda de aproveitamento nos arremessos de quadro e a recorreu a linha de lance livre para seguir pontuando, onde a equipe teve 83% de acerto, mas pontuar através das faltas não foi o suficiente para manter a Unifacisa a frente do marcador.

Os donos da casa conseguiram ser mais eficientes no ataque, com Verissimo 8 pontos e 4 rebotes, sendo o maior responsável por posicionar o Pato com uma vantagem de 5 pontos indo para o período final.

4º Quarto – Unifacisa 19 x 10 Pato

A Unifacisa entrou no período final determinada a alcançar a virada. O time paraibano recuperou a boa forma que teve no primeiro tempo, Solanas, Gaskins e André chamaram a responsabilidade e juntos somaram para 17 pontos no período.

Gaskins teve um aproveitamento de 62% nos arremessos de quadra, incluindo uma importante bola de 3 pontos que recolocou a Unifacisa de volta no jogo.

André Góes buscou a linha de lance livre, onde teve 83% de acerto e Matias Solanas anotou 7 pontos e 2 rebotes ofensivos. Com a boa atuação dos jogadores, a Unifacisa reassumiu a liderança com 30 segundos para o fim da partida para vencer o jogo.

“Nós sabíamos que seria uma partida muito difícil, o Pato tem um grupo de jogadores muito bons e é sempre uma partida muito dura quando os enfrentamos dentro de casa. Vencemos os dois primeiros quartos, tivemos queda de produção na volta do intervalo, mas coletivamente conseguimos reverter esse momento de baixa e buscar o placar no período final. É um resultado importante para nós, nos coloca de volta no caminho das vitórias e vencer fora de casa em um campeonato tão equilibrado sempre tem um valor a mais”, comentou o capitão da Unifacisa, André Góes.