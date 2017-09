NA MARAVILHA

Barrados pelo treinador, Michel Alves e Roger seguem no Bota-PB

Foto: Pedro Alves/ Voz da Torcida

A reapresentação do elenco do Botafogo-PB na segunda-feira (04) serviu para que fossem feitos alguns esclarecimentos sobre fatos ocorridos no clube nos últimos dias.

O diretor executivo de futebol do Belo, Sérgio do Prado, ficou encarregado de falar com a imprensa sobre a ausência do goleiro Michel Alves e do meia Roger Gaúcho até do banco de reservas da partida contra o ASA-AL na última sexta-feira (01), que acabou empatada em 0 a 0.

Segundo o dirigente, os dois ficaram fora do time exclusivamente por opção do técnico Ramiro Souza. Não houve afastamento ou punição a nenhum dos dois atletas, que estão treinando com o restante do grupo de jogadores normalmente e a disposição para atuar no sábado (09), contra o Sampaio Corrêa-MA.

Se os dois permanecem, outro vai embora. Alegando problemas pessoais, o volante Val, de 34 anos, pediu desligamento do clube e foi prontamente atendido. A última vez que o jogador vestiu a camisa botafoguense foi na derrota de 2 a 1 contra o Remo-PA, fora de casa, quando cometeu uma falha que resultou no segundo gol dos paraenses. O momento de maior destaque da carreira do veterano jogador foi em 2013, quando se destacou jogando pelo Mogi Mirim-SP, e acabou contratado pelo Flamengo.

Além de Val, Ramiro dificilmente vai contar com os laterais esquerdos Fernandes e Bruno Costa, lesionados, além de Alyson, da mesma posição, expulso contra o ASA-AL. Carlos Renato será o único jogador do setor a disposição para enfrentar a Bolívia Querida.