Baixe a tabela da Série D 2019, que tem Raposa e Lobo representando a Paraíba

Nesta sexta-feira (01) a CBF divulgou a composição de cada um dos grupos da edição de 2019 do Campeonato Brasileiro da Série D. O Serrano está no Grupo A6 e o Campinense no Grupo A7.

A competição continua com o mesmo formato da edição de 2018, contando com 68 clubes divididos em 17 grupos, com quatro equipes cada, e o pontapé inicial será no dia 4 de maio.

Confira a tabela completa clicando no link abaixo

SÉRIE D – 2019 TABELA BÁSICA – 01.03