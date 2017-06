NA ARENA FONTE NOVA

Bahia vence Cruzeiro em casa pelo Campeonato Brasileiro

O Bahia não quis saber se o técnico Mano Menezes não tinha zagueiros mais experientes para colocar em campo usando somente um defensor oficial, no duelo da noite desta quinta-feira, na Arena Fonte Nova, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Foto: Divulgação

O Tricolor venceu o Cruzeiro, por 1 a 0, e mandou pressão para o lado do treinador cruzeirense, que terá de se explicar com a segunda derrota consecutiva na competição.

O resultado deixa o Bahia em sexto, com nove pontos somados. O Cruzeiro está na décima colocação, com sete tentos.

A Raposa recebe agora o Atlético-GO, no Mineirão, às 18h30, no domingo. O tricolor vai até o Rio Grande do Sul, na segunda-feira, às 20h, para duelar com o Grêmio.