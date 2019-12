Bahia praticamente sela o rebaixamento de time alagoano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Bahia venceu o CSA por 2 a 1 na noite deste domingo (01) em Alagoas. Gilberto e Arthur Caíke fizeram os gols da equipe de Roger Machado na partida, que venceu depois de viver um momento de turbulência e praticamente sacramentou o rebaixamento do CSA.

Com a vitória, o Bahia chega aos 48 pontos e encosta em Fortaleza e Goiás. A equipe baiana venceu a primeira depois de nove jogos de jejum. Já o CSA fica em situação ainda mais crítica e pode ser rebaixado já nessa rodada. Caso o Cruzeiro vença o Vasco, segunda (02), no Rio de Janeiro, a equipe alagoana não consegue mais sair da zona de rebaixamento.

Agora, o CSA viaja até Chapecó para enfrentar a já rebaixada Chapecoense no meio de semana. Já o Bahia recebe o Vasco na Fonte Nova com o objetivo de se garantir a classificação para a Sul-Americana.

O Bahia iniciou o jogo buscando o gol e jogando dentro do campo defensivo do CSA. Apesar das chances, o Bahia encontrou dificuldades para finalizar durante o primeiro tempo. O primeiro gol saiu após excelente poder de finalização do atacante Gilberto, que foi o jogador mais perigoso da equipe de Roger Machado na primeira etapa.

Precisando vencer, o CSA esbarrou na turbulência que causou a saída repentina de Argel Fucks. Treinando a equipe interinamente até o fim da temporada, Jacozinho montou um time muito combativo, mas com muitas dificuldades dentro de campo. Mesmo precisando vencer, o CSA iniciou o jogo explorando o contra-ataque principalmente com Apodi, que saiu antes do intervalo. A equipe alagoana levou um gol ainda na primeira etapa e se viu obrigada a atacar.

No segundo tempo e em vantagem do placar, o Bahia diminuiu o ritmo e deu mais a bola para o CSA. A partir daí, a equipe alagoana foi mais perigosa e conseguiu o empate na bola parada. Com um a menos, o Bahia explorou a velocidade do seu ataque e funcionou: em um ótimo contra-ataque, o Bahia fez o segundo e matou a partida.

CSA

Jordi; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán, Rafinha; João Vitor, Jean Cléber (Warley), Nilton; Apodi (Bustamante), Euller (Bruno Alves), Ricardo Bueno. Técnico: Jacozinho.

BAHIA

Douglas Friedrich; João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho, Moisés; Gregore, Flávio, Ronaldo; Artur, Élber, Gilberto. Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

CSA 1 x 2 Bahia

Árbitro: Vinicius Furlan (SP)

Auxiliares: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Euller, Apodi, Alan Costa (CSA); Gilberto (Bahia)

Cartão vermelho: Ronaldo, do Bahia, aos 17 do segundo tempo.

Gol: Gilberto(BAH), aos 31 minutos do primeiro tempo; Nilton (CSA), aos 9 minutos do segundo tempo; e Arthur Caíke (BAH), aos 40 do segundo tempo.