Bahia faz jogo de vida ou morte contra o lanterna América; saiba onde assistir

América-MG e Bahia se enfrentam neste domingo, às 18h30), no Independência, em Belo Horizonte, pela penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Lanterna do campeonato e já rebaixado, o América vem de 14 jogos seguidos sem vencer na temporada. A última vitória do Coelho foi diante do Santos, por 2 a 0, no dia 3 de setembro. Na quarta-feira, a equipe foi goleada pelo Palmeiras, perdendo por 4 a 0.

Após goleada história sobre o Corinthians, o Bahia freou a empolgação do seu torcedor ao perder para o São Paulo, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, na última rodada.

O resultado fez a equipe seguir na zona de rebaixamento e correr até o risco de cair neste final de semana. Por isso, vencer e contar com um tropeço dos rivais diretos é fundamental para o Esquadrão.

O América deve seguir com o esquema de três zagueiros adotado em grande parte da temporada. Iago Maidana pode ser uma novidade entre os titulares americanos.

O Coelho não tem novos desfalques para a partida. Aloísio, Matheusinho e Varanda são os únicos que não irão para a partida, se encontrando no DM da equipe.

No Baha, é provável que Rogério Ceni mude o sistema tático com três zagueiros que deu certo contra o Corinthians, mas que não encaixou diante do São Paulo.

Com isso, o atacante Everaldo deve retornar à equipe titular no lugar de Yago Felipe, que está suspenso. Outra possível mudança é a volta do lateral-esquerdo Camilo Cándido no lugar de Luciano Juba.

Ficha Técnica

América

Jori; Rodriguinho, Éder (Julio), Maidana, Avelar e Marlon; Juninho, Martinez e Kal(Benítez); Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Diogo Giacomini (interino)

Bahia

Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido [Juba]; Rezende, Acevedo, Thaciano e Cauly; Biel e Everaldo.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Onde assistir: Premiere

* Com ge