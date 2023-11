Bahia encara o São Paulo disposto a sair da “degola”; saiba onde assistir

Bahia e São Paulo medem forças às 20h (de Brasília) desta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bahia vem confiante após goleada histórica por 5 a 1 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena. A equipe tricolor, porém, segue na zona de rebaixamento (está na 17ª posição, com 41 pontos) e com situação delicada.

Ao menos os últimos resultados fizeram o Tricolor voltar a depender apenas de si nos três jogos finais para permanecer na Primeira Divisão.

O São Paulo também continua fazendo contas, mas em situação mais confortável. O time tem 47 pontos, na 10ª posição, e pode ser alcançado pelas equipes que estão no Z-4, ainda que as chances disso acontecer sejam pequenas.

A equipe de Dorival Júnior ainda não venceu como visitante no torneio e não marca gols há três rodadas.

No Bahia, a escalação para logo mais é um mistério, uma vez que Rogério Ceni conta com o retorno de Everaldo, que cumpriu suspensão na última partida. Contra o Corinthians, o Esquadrão fez uma de suas melhores partidas no ano sem centroavante de ofício e com três zagueiros.

Por outro lado, o camisa 9 é um jogador de confiança de Ceni. Caso o Tricolor volte a jogar no seu sistema habitual, o 4-3-3, é possível também que Camilo Cándido retorne à lateral esquerda no lugar de Juba.

No São Paulo, o técnico Dorival Júnior não terá James Rodríguez, desfalque de última hora devido a um estiramento na panturrilha direita. Em contrapartida, terá os retornos de Rafinha, Beraldo, Gabriel Neves e Diego Costa, que cumpriram suspensão no jogo passado.

Com isso, o Tricolor pode ser bem parecido com o time que foi campeão da Copa do Brasil – exceções dos lesionados Calleri e Rodrigo Nestor.

Ficha Técnica

Bahia

Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido [Juba]; Rezende, Acevedo [Yago Felipe] e Thaciano; Cauly, Biel e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

São Paulo

Rafael, Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato; Lucas e Luciano. Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC);

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA/RS).

Onde asistir: Premiere

* Com Ge