Bahia aumenta sequência sem vitórias na temporada

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) – Bahia e Atlético-MG empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (27), na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019. Juan Cazares abriu o placar em falha de Juninho. Élber igualou o marcador.

O Bahia chega a 45 pontos, mas aumenta a sequência sem vitórias na temporada. O time de Roger Machado chega à nona partida seguida sem vencer no torneio nacional e está na 10ª posição.

O Atlético cai para o 14º lugar, com 42 pontos, e segue a sina da luta contra o rebaixamento. A equipe de Vagner Mancini tem seis pontos de vantagem para o Cruzeiro, primeiro da zona de descenso.

Em que pese duas falhas na saída do gol, Cleiton fez uma boa partida. O goleiro impediu que o time sofresse mais gols no confronto com boas intervenções. Em uma delas, o jovem defensor atleticano impediu que Artur balançasse a rede. O jogador fez três defesas consideradas difíceis e venceu duas bolas aéreas no confronto.

Já o zagueiro Juninho cometeu o principal erro da partida e cedeu um gol ao Atlético-MG. O jogador tentou sair jogando logo no início do segundo tempo, mas falhou em um domínio e entregou a posse de bola a Juan Cazares. No lance, o equatoriano arrancou em velocidade e balançou a rede de Douglas Friedrich.

Não foi só esse erro que o transformou no pior nome do jogo. O zagueiro falhou também em lances de marcação e deu brechas aos homens de frente do time de Belo Horizonte.

Juan Cazares não foi nem sombra do que apresentou diante do Athletico Paranaense, no último domingo, quando foi quem mais criou em campo, apesar do revés de sua equipe. O meia-atacante foi presa fácil para a dupla formada por Flávio e Gregore e pouco criou no meio de campo.

Mesmo com o futebol abaixo do esperado, quebrou um jejum que durava três meses e meio. Ele não marcava desde 10 de agosto passado, dia em que o time venceu o Fluminense por 2 a 1 no Independência.

Élber voltou a balançar as redes. O atacante aproveitou uma falha da defesa do Atlético para deixar a sua marca. Ele contou com desvio de Gregore após cruzamento de Nino Paraíba para balançar a rede de Cleiton. O atleta apareceu sozinho entre dois defensores do Galo para balançar a rede adversária. O último gol do atacante tinha acontecido em 30 de setembro passado, na vitória por 2 a 0 sobre o Avaí.

O Bahia adotou uma postura distinta diante do Atlético. Acostumado a um estilo de jogo mais reativo, com contra-ataques, o time de Roger Machado passou a jogar com a posse de bola. A ideia, no entanto, não surtiu efeito. O time de Salvador falhou nas finalizações -somente quatro das 16 tentadas foram ao gol de Cleiton- e não conseguiu sair com um resultado positivo pela nona partida seguida.

O Atlético manteve a forma adotada por Vagner Mancini nos últimos jogos do time. A equipe saiu em contra-ataques e tentou levar perigo à meta adversária desta forma. No entanto, pouco criou na noite desta quarta. Foram dez chutes, sendo três na direção da meta adversária.

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador

Juiz: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Flávio (B); Rómulo Otero (A)

Gols: Juan Cazares (A), aos 9min do 2º tempo; e Élber (B), aos 19min do 2º tempo

BAHIA

Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Wanderson, Juninho e Moisés; Flávio, Gregore, Artur, Lucca (Arthur Caíke) e Élber (Fernandão); Gilberto. T.: Roger Machado.

ATLÉTICO-MG

Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Jair (Ramón Martínez), Luan (Vinícius), Juan Cazares (Leonardo Silva), Rómulo Otero e Marquinhos; Franco Di Santo. T.: Vagner Mancini.