BRASILEIRÃO

Avaí vence o Sport na Ilha do Retiro e sai da zona de rebaixamento

Foto: Willians Aguiar/SCR

Uma vitória que valeu quatro posições na tabela e a fuga da zona de rebaixamento. Assim foi o triunfo do Avaí por 1 a 0 sobre o Sport, neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol de Júnior Dutra, aos 26 minutos do primeiro tempo, garantiu com que o Alvirrubro saltasse da 18ª posição para a 14ª. Já o Sport caiu uma colocação e é o 12º com 29 pontos.

Tanto Sport quanto Avaí voltam a campo no próximo domingo. Às 16h, os pernambucanos visitam o Flamengo. Mais cedo, às 11h, os catarinenses recebem o Atlético-MG, na Ressacada.

O início da partida já deu mostras de que o duelo na Ilha do Retiro seria agitado. Antes de cinco minutos de jogo, Diego Souza tentou uma bicicleta para o Sport, e Joel finalizou para defesa do Magrão.

A primeira grande oportunidade, porém, veio apenas aos 17 minutos. Everton Felipe finalizou, Douglas defendeu na primeira e, no rebote, Rithely bateu, mas Capa salvou em cima da linha. Quatro minutos depois, Diego Souza cruzou na cabeça de Patrick, que mandou para fora.

Se o Leão da Ilha perdeu duas boas oportunidades, o Avaí não perdeu sua principal chance. Aos 26, Juan cruzou na área, Juniio Dutra se antecipou à marcação de Henríquez e abriu o placar para os catarinenses.

Após o tento visitante, o Sport foi para cima e passou a sofrer nos contra-ataques. Mesmo assim, perdeu nova chance inacreditável aos 45 minutos. Primeiro, Diego Souza finalizou para ótima defesa de Douglas, e, na sobra, Henríquez mandou pelo alto, já sem goleiro.

A segunda etapa não foi nem de perto tão animada quanto à primeira. A única real chance de gol ocorreu logo no primeiro minuto, quando Mena cruzou e Capa afastou mal. No rebote, Diego Souza chutou firme, de canhota, mas Betão se atirou na bola e impediu o gol.