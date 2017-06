ACLAMAÇÃO

Atual diretor de Patrimônio é candidato único nas eleições do Treze

Faltando cinco dias para as eleições do Treze Futebol Clubes, apenas uma chapa registrou candidatura e deve ser aclamada na próxima terça-feira (13) para gerir os destinos alvinegros até o final de 2018.

Foto: Reprodução / TV Itararé

O prazo para inscrição de candidaturas se encerrou nesta quinta-feira (08) e apenas o atual diretor de Patrimônio do Galo, Juarez Lourenço (foto), colocou seu nome à disposição do Conselho Deliberativo para concorrer à presidência do Galo.

Ele terá Eduardo Galdino, irmão do ex-vice-presidente Hênio Azevedo, como candidato a vice na sua chapa.

Os conselheiros trezeanos que estiverem em dia com suas obrigações financeiras com o clube vão poder votar no pleito da próxima terça.

A eleição acontece porque o presidente Petrônio Gadelha faleceu recentemente e o vice, Hênio Azevedo, renunciou ao cargo que herdou.

A votação será iniciada às 13h e deve ser encerrada por volta das 19h, já com a proclamação do resultado em seguida.