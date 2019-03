Atlético vence Botafogo-PB e também garante vaga antecipada

O Atlético também está na fase do mata-mata do Campeonato Paraibano. Neste domingo, o Trovão venceu o Botafogo-PB por 2 a 0, no Perpetão, com gols de Marcinho e Bruno.

Com isso, o time atleticano chegou aos 16 pontos e não pode ser mais alcançado por Esporte e Perilima, respectivente, no Grupo B, já que somam 9 pontos.

O outro classificado da chave é o Campinense, com 17 pontos. Assim, nas duas últimas rodadas, os dois times vçao brigar pela primeira colocação.

Na próxima rodada, o Atlético enfrenta o Nacional fora de casa, no domingo. O Botafogo, que está envolvido em três competições neste início de temporada, só volta a jogar dia 20, contra o Campinense.