LIBERTADORES

Atlético-PR vacila e cede empate para a Universidad Católica na Arena

Abrindo a participação brasileira na fase de grupos da Libertadores da América 2017, o Atlético Paranaense vacilou depois de abrir dois gols de vantagem na Arena da Baixada e cedeu o empate em 2 a 2 para a Universidad Católica, do Chile.

Foto: Divulgação

Com o time principal focado penas na competição internacional, o Rubro-Negro mostrou força física e entrosamento, com uma apresentação convincente, especialmente na etapa inicial, mas recuou demais e, em cinco minutos, permitiu os gols chilenos.

O Furacão precisou de cinco minutos no primeiro tempo para abrir a contagem, em jogada de Thiago Heleno e Jonathan que terminou nos pés de Lucho González, que estufou as redes.

Depois do intervalo, o time recuou, mas Nikão, com um golaço aos 30 minutos, deu mais tranquilidade. Llanos, aos 40 minutos, descontou de cabeça e Noir, aos 44 minutos, deixou tudo igual.

Na próxima rodada, o Atlético Paranaense enfrenta o San Lorenzo, quarta-feira, no Nuevo Gasometro. Já a Universidad Católica encara o Flamengo, no mesmo dia, no San Carlos de Apoquindo.