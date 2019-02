Atlético-PB vence Nacional de Patos e reassume a ponta do Grupo B

O Atlético de Cajazeiras enfrentou o Nacional de Patos pela quarta rodada do estádio Perpetão, no sertão, em partida que começou no domingo (03), e só terminou na segunda-feira (04).

Isso porque um refletor de iluminação sofreu um curto-circuito e, sem luz suficiente, a árbitra Thayslane Melo, após aguardar mais de uma hora por uma solução, adiou o complemento do duelo, que foi paralisado aos 4 minutos do segundo tempo, para o dia seguinte.

A partida estava empatada em 0 a 0 quando do momento do adiamento. Depois que a bola voltou a rolar, os donos da casa levaram a melhor, e venceram por 2 a 1.

Bruno marcou o primeiro gol atleticano aos 18 minutos, quando mandou de cabeça para as redes se aproveitando de uma confusão da área.

Aos 29, Yerien recebeu cruzamento e tocou na saída de Nilton para fechar o marcador.

O Nacional de Patos descontou de forma sem querer aos 37 minutos. O estreante Fábio Neves tentou cruzar para a área, mas ela foi direto para o gol e morreu no fundo das redes.

Perto do apito final, o jogo ficou quente e cada time teve um jogador expulso. Após confusão, o Trovão perdeu o zagueiro Egon, enquanto quem foi para o chuveiro mais cedo pelo Nacional foi o defensor Márcio Paraíba.

A vitória deixou o Trovão Azul com 9 pontos, e fez o time reassumir a liderança do Grupo B. No domingo (10), o Atlético de Cajazeiras faz o Clássico do Sertão, enfrentando o Sousa, no Marizão.

O Nacional de Patos segue com 6 pontos, e ocupa a quarta posição do Grupo A. O próximo compromisso do Canário do Sertão será o dérbi contra o Esporte de Patos, no José Cavalcanti.