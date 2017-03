ESTADUAL

Atlético-PB e Paraíba empatam no derbi de Cajazeiras

foto: Divulgação

No derbi de Cajazeiras, Atlético e Paraíba não passaram de um empate sem gols no Estádio Perpetão, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Paraibano.

O resultado não foi bom para nenhum dos dois times sertanejos. O Trovão Azul deixou escapar a chance de voltar ao G-4, já que permanece com na quinta colocação, com 18 pontos, mesma pontuação do Treze, que também empatou na rodada desta quarta-feira com o Sousa.

Por sua vez, o Paraíba ocupa a lanterna com apenas 10 pontos, sendo um dos candidatos ao rebaixamento.

No domingo, o Atlético vai enfrentar o Sousa, no Marizão, enquanto que o Tricolor receberá a visita do Serrano, em Cajazeiras.