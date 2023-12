Atlético-PB anuncia mais um pacotão de reforços

O Atlético-PB anunciou mais um pacotão de reforços de olho na disputa do Campeonato Paraibano de 2024.

Com a chegada dos seis novos atletas, o elenco do técnico Ederson Araújo para a próxima temporada já conta com 28 atletas, entre estes, 13 remanescentes da campanha do título da Segundona do estadual.

Como já vem sendo costume, o Atlético-PB anunciou no fim de semana mais uma verdadeiro pacotão de reforços. Os nomes que chegam ao Estádio Perpetão para a disputa do estadual são os dos meias Gustavo Fachine, Felipinho e Victor Vilella; dos laterais-direitos Felipe Dias e Alison Rodrigo e do goleiro Caio Ruan. Com a confirmação dos seis novos reforços, o plantel atleticano para a próxima temporada já conta com 28 atletas.

O Trovão Azul retorna em 2024 à elite do futebol paraibano após duas temporadas de ausência. A formação do elenco está voltada a fazer com que o clube atinja a meta estipulada pela diretoria, que é a conquista de um calendário mais robusto para 2025.

Para tal, os atleticanos precisarão chegar à final do certame, algo que não acontece desde 2007.

Confira o elenco do Trovão Azul para 2024

Goleiros: Camilo, Romeu e Caio Ruan;

Laterais-direitos: Alison Rodrigo e Felipe Dias;

Laterais-esquerdos: Ronald Santos e Richard Bala;

Zagueiros: Lucca Padial, Wesley Rodrigues e Renan Cunha;

Volantes: Rendell Andrade e Luanderson;

Meias: Vinícius, Gustavo Cabelo, Otávio Neto, Felipe Sousa, Juninho, Mael, Victor Vilela, Felipinho e Gustavo Fachine;

Atacantes: Galeguinho, Biel, Matheusinho, Renan Henrique, Bruno Gonçalves, Messinho e Ítalo Tanque;

Técnico: Ederson Araújo

* Com Gepb