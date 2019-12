Atlético Mineiro desiste da contratação de treinador estrangeiro

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) – O Atlético-MG comunicou nesta sexta-feira (20) que não tem mais interesse na contratação de Jorge Sampaoli. O clube informou que a pedida feita pelo treinador e a oferta apresentada estavam muito distantes, o que culminou na desistência do negócio.

O argentino procurou o diretor de futebol do Atlético, Rui Costa, na tarde desta sexta, dia seguinte a uma primeira reunião, para conversar sobre a situação e fez novas exigências para fechar o acordo. Diante do pedido, a diretoria comunicou a saída das tratativas.

“O Clube Atlético Mineiro informa que, após reunião realizada na última quinta-feira (19), em Belo Horizonte, entre a diretoria e o técnico Jorge Sampaoli, não houve acerto entre as partes. A proposta do clube e a contraproposta feita pelo treinador estavam muito distantes, o que impossibilitou a sua contratação”, disse o clube.

Jorge Sampaoli se reuniu com a diretoria do Atlético em Belo Horizonte. O encontro, ocorrido na sede da MRV Engenharia, patrocinadora do clube, contou com a presença do técnico, do diretor de futebol Rui Costa, de um intermediário ligado ao Banco BMG e representantes da construtora.